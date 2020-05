„Leider musste ich mit Bedauern feststellen, dass sich viele Spaziergänger nicht an das gesetzliche Betretungsverbot von Naturschutzgebieten halten“, klagt SP-Umweltgemeinderat Bernhard Schütz. In nicht einmal vier Stunden habe er als ehrenamtliches Naturschutzorgan des Landes Burgenland zehn Personen verwarnen müssen.

Milde Temperaturen und sanftere Ausgangsbeschränkungen verlocken offensichtlich viele, einen Ausflug ins Naturschutzgebiet Batthyanyfeld zu unternehmen. Dort brüten allerdings rund zehn Dutzend Vogelarten von der Amsel bis zum Zwergtaucher und wollen dabei nicht gestört werden. „Es gibt hier echte Raritäten“, weiß Schütz. Sein Appell an die Ausflügler: Hunde unbedingt an die Leine nehmen und sich beim Spaziergang an die grün markierten Wege am Hochwasserdamm halten. Sonst drohen Strafen.