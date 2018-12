Nach dem Großbrand auf dem Gelände der ehemaligen k.u.k.-Konservenfabrik brodelt es in der Gerüchteküche. Sogar mit einem Abbruch des Gebäudes wurde spekuliert.

Nach der Inspektion durch einen Statiker ist davon „keine Rede mehr“, weiß SP-Bürgermeister Gerhard Dreiszker. Auch der Rewe-Konzern (Billa, Merkur, Bipa, Penny) hat bereits kundgetan, dass er den bisherigen „Merkur“-Markt in den nächsten drei bis sechs Monaten umbauen und dann wieder eröffnen will.

Der Gemeinde droht in dieser Zeit allerdings der Entgang von Kommunalsteuer.

Unklar ist, ob Autoersatzteil-Händler Birner seine Filiale in dem Gebäude wieder eröffnen wird. Gerüchten zufolge will das Unternehmen einen neuen Standort suchen, was ebenfalls einen Entfall von Kommunalsteuern für die Gemeinde bedeuten würde.

Von der Firma Birner gab es bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme.