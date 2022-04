Ströck-Filiale eröffnet im Bahnhof

Werbung

„Bahnhofsgreißlerei“ könnte man die neue Filiale der Bäckerei Ströck bezeichnen, schildert Dietmar Furthmayr von der Ströck-Geschäftsführung. Dies rührt daher, dass man nicht nur die gewohnten Backwaren erwerben wird können, sondern auch Dinge des täglichen Nahrungsbedarfs, wie man es etwa von Tankstellen-Shops kennt.

Bei der Bäckerei handelt es sich außerdem um eine reine Verkaufsfiliale, sprich es wird keine Sitzmöglichkeiten geben und dementsprechend auch kein Restaurant. Im gleichen Atemzug lobt er die gute Zusammenarbeit mit der ÖBB und erklärt stolz, dass es sich bei diesem Shop um eine „Pilotfiliale“, also die erste dieser Art in Österreich handelt.

„Wir freuen uns extrem auf die neue Herausforderung“, zeigt sich Furthmayr erwartungsvoll. Dem sollten keine Hürden im Weg stehen, denn die Öffnungszeiten der Filiale sind unter der Woche von 6 bis 18 Uhr und an Wochenenden von 7.30 bis 18 Uhr. Man wird sich also ab der Eröffnung am 11. April auch sonntags seine Frühstückssemmeln am Bahnhof besorgen können.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.