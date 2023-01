Wieder Einbruch in Kindergarten

Werbung

In der Nacht von 3. auf 4. Jänner schlugen unidentifizierte Täter mit einem Stein ein Fenster im hinteren Bereich des Kindergartens ein und gelangten so in das Innere. Dort wurden die Türen der Gruppenräume sowie einige Kästen aufgebrochen, um sich Zugang zu den Kassen zu verschaffen, aus denen dann das Handgeld in Höhe von etwa 500 Euro entwendet wurde.

„Viel größer ist allerdings der Sachschaden“, wie die Kindergartenleiterin Anita Bodor erläutert, „die Türen, Fenster usw. sind sicher um einiges teurer, der Versicherungsvertreter war bereits vor Ort und hat sich ein Bild gemacht.“

Dies ist nicht der erste Einbruch dieser Art. In den vergangen 15 Jahren fand eine derartige Straftat nun zum fünften Mal statt. In der ersten Kalenderwoche ist der Kindergarten normalerweise geschlossen und der Großteil des Personals befindet sich in den Ferien.

Die Betreuung in dieser Zeit in Anspruch genommen haben lediglich neun Kinder, die ersatzweise in der benachbarten Krippe betreut werden konnten. Von der Polizei konnten vor Ort Spuren gesichert werden und „die Ermittlungen sind noch in Gange“, erklärt Ludwig Goldenitsch von der Landespolizeidirektion Burgenland.

