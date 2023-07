Petronell-Carnuntum: Frühstück auf dem Johanneshof

Traditionell mit einem Gläschen „Rosecco“, dem hauseigenen Rosé-Frizzante, wurden am Wochenende die Gäste im Weingut Pimpel, dem „Johanneshof“, in Petronell-Carnuntum, begrüßt. Auf dem Programm standen ein reichhaltiges Frühstück mit Spezialitäten aus der Region, vom Schafkäse mit Kernöl über Schinkenkipferln aus der hauseigenen Küche bis zu Süßigkeiten, und natürlich eine Verkostung der fünf besten Weine des Hauses, die von Hausherr Josef Pimpel vorgestellt wurden. Die Besucher konnten auch gemeinsam mit Gastgeberin Barbara Pimpel den Weingarten hinter dem Haus und den Keller besichtigen. Für beschwingte Blues-und Boogierhythmen sorgte am Sonntag Gerald Köpf am Piano.