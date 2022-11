Hof sagt Nein zu mehr Windrädern

In einer Volksbefragung am Wochenende haben die Bürgerinnen und Bürger von Hof eine Erweiterung des Windparkes abgelehnt. Von 709 abgegebenen Stimmen waren drei ungültig. Von den gültigen 706 Stimmen waren 334 für eine Erweiterung und 372 dagegen.

Die Meinungen der Parteien zu diesem Thema unterscheiden sich stark von einander. Bürgermeister Felix Medwenitsch (ÖVP) ist überzeugt: „Die Bevölkerung hat sich entschieden, diese Entscheidung muss man respektieren.“ Trotzdem bedauert er das Ergebnis. Den Einwohnern Hofs sei nicht bewusst gewesen, wie wichtig dieses Projekt für die Gemeinde und den Klimaschutz gewesen wäre. Ohne die Beitragszahlungen sei es auch schwer, geplante größere Projekte zu finanzieren. Ob das dringend gebrauchte neue Feuerwehrhaus, das gebaut werden sollte, nun umsetzbar ist, werde sich zeigen, so auch Brigitte Marcher von der SPÖ. Sie sieht in dem Ausgang der Abstimmung sowohl Vor- als auch Nachteile. Prinzipiell sei eine Erweiterung des Windparkes eine gute Idee, sie sei immer eine Unterstützerin der grünen Energie gewesen. Jedoch kritisiert Marcher, dass die besorgniserregenden Strompreise trotzdem nicht sinken würden, obwohl die Erzeugung des Stroms billiger und unabhängig vom Weltgeschehen sei. Marcher wünscht sich, dass der Strom, der durch die Windräder produziert wird, mittels Energiegemeinschaften in Hof selbst und in den umliegenden Gemeinden genutzt wird. Sie sieht in dem Ergebnis der Abstimmung auch keinen Widerstand gegen die Windräder, sondern Kritik an der derzeitigen Energielage.

György Slezak von der Bürgerliste HOF hingegen zeigt sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden, hat er sich doch immer klar gegen eine Erweiterung ausgesprochen. Hof sei eine Vorzeigegemeinde. Es gäbe bereits fünf Windräder auf Gemeindegebiet und, neben den privaten Wärmepumpen und PV-Anlagen, würden auch auf allen öffentlichen Gebäuden Photovoltaikanlagen errichtet werden. „Im Sommer konnten wir eine Beschlussfassung des Gemeinderates über die Köpfe der Bevölkerung hinweg noch abwehren. Jetzt haben die Bürgerinnen in einer Volksbefragung gesprochen und ebenfalls eine Erweiterung des Windparks abgelehnt“, so der Oppositionelle. Heftige Kritik hat es von Slezak über die „intransparente Verhandlung“ des Bürgermeisters mit den Windparkbetreibern gegeben. „Es war ein schlecht verhandelter Vertrag“, so Slezak, eine von ihm geforderte Überprüfung vom Amt der Landesregierung als Aufsichtsbehörde sei noch nicht abgeschlossen. Auch die FPÖ ist von dem Ergebnis positiv überrascht. Martin Sohm meint: „Es ist schön zu sehen, dass die Bürger Hofs eigenständig denken, ohne von den vielen Plakaten beeinflusst zu werden, die vom Energiepark in den letzten Tagen aufgehängt worden sind.“

Beim Energiepark Bruck, der die Windräder errichtet hätte, bedauert man den Ausgang: „Wir sind sehr enttäuscht, dass sich die Bevölkerung von Hof gegen die Windparkerweiterung ausgesprochen hat. Das ist schade, denn nur der Strom, den wir im eigenen Land, bei uns in der Region, erzeugen, macht uns unabhängiger von Importen, stabilisiert den Preis und ist wirklich klimaneutral“, so Geschäftsführer Michael Hannesschläger. Dennoch sei man nach wie vor überzeugt „von unserem Weg für mehr Erneuerbare Energie in der Region – und wollen gerne die Bevölkerung mitnehmen und überzeugen.“

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.