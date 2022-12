Brucker „Stadtgespräch“ ohne Gespräch

Mit den Themen Raumordnung und der geplanten ÖBB-Flughafenspange hätte eigentlich für genügend Gesprächsstoff gesorgt sein sollen. Es blieb letztlich aber beim Konjunktiv. Denn abgesehen von Rathausmitarbeitern und lokalen Politikern hatten sich nur gut 20 Brucker zum „Stadtgespräch“ ins Stadttheater verirrt.

Die Organisatoren, allen voran Wirtschaftsstadtrat Josef Newertal und Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ), ließen sich jedenfalls nichts anmerken und zogen den etwa eineinhalbstündigen Termin durch.

Inhaltlich war der Abend auch durchaus interessant. So berichtete Raumordnungsexperte Karl Siegl, selbst seit Jahren für die Stadt tätig, über die Hintergründe von Flächenwidmung & Co. sowie was Bruck bislang diesbezüglich umgesetzt hat.

Allen voran hob er die Weitsichtigkeit der Stadtregierung Mitte der 1990er Jahre hervor, die damals ein örtliches Entwicklungskonzept erstellen ließ, das bis heute das zentrale Instrument für die Veränderungen in Bruck ist. So sei nur dort etwas in Sachen Wohnbau oder bei Betriebsansiedlungen passiert, wo man es in den 1990er Jahren schon vorgesehen hatte. Dennoch müsse die Stadt in ihrer Entwicklung regelmäßig an die aktuellen Gesetzeslagen angepasst werden.

Nichts Neues ergab sich dann beim ÖBB-Vortrag zur Airportspange und auch die Diskussion dazu war eher kurz und sehr amikal geführt.

Bringschuld liegt bei der Politik

