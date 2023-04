Mannersdorf: Hitzige Debatten bei Infoabend gegen Deponie

An die 150 Gäste zählte die Veranstaltung, die interessierte und besorgte BürgerInnen aus Mannersdorf und den Nachbargemeinden über den Stand der Dinge bezüglich der geplanten Baurestmassendeponie des Zementherstellers Lafarge in Mannersdorf (die NÖN berichtete) im Gasthaus „Jägerhof“ in Mannersdorf informierte. Unter den zahlreichen BesucherInnen fanden sich auch Kulturstadtrat Johann Kopf, sowie Umweltstadtrat Wilfried Duchkowitsch (beide von der „Liste Mannersdorf“ - LIM), sowie der Bürgermeister von Sommerein Karl Zwierschitz (SPÖ) in Begleitung der Sommereiner ÖVP-Chefin Christine Besser. Nicht anwesend waren hingegen der Mannersdorfer Bürgermeister Gerhard David (SPÖ) und ÖVP-Vizebürgermeister Rudi Ackerl. Die Mitglieder der Initiative „Unser Mannersdorf“ präsentierten an diesem Abend ein großes Potpourri an Zahlen, Daten und Fakten, sowie einen Bericht über das bisher Erreichte. Dabei wurde unter anderem darauf verwiesen, dass man 700 Seiten Gutachten gelesen, Presse- sowie Aufklärungsarbeit geleistet, sowie einen Umweltanwalt engagiert und einige eigene Gutachten in Auftrag gegeben habe. Zudem habe man eine Unterschriftenaktion ins Leben gerufen (die NÖN berichtete), an der rund 1500 Menschen teilnahmen.

Der Schlusspunkt der Veranstaltung bestand aus einer Diskussionsrunde, bei der interessierte BürgerInnen aus dem Publikum ihre Fragen und Befürchtungen zum Ausdruck bringen konnten. Eine Frage eines besorgten Mannersdorfers lautete etwa, was überhaupt das konkrete Ziel der Bürgerinitiative und wie realistisch dieses sei, die prompte Antwort darauf von Josef Palkowitsch von der Initiative: „Unser erklärtes Ziel ist die Verhinderung der Deponie. Bezüglich der Realisierbarkeit- nun wir sind keine Wahrsager, aber wir wollen uns nicht in die Karten schauen lassen und unsere Trümpfe erst am kommenden Montag bei der Verhandlung ausspielen!“

Die Stimmung heizte sich merklich auf, als Johannes Daul, Rechtsvertreter der Lafarge, und Lafarge-Geschäftsführer Christian Lampl das Podium betraten. Beide standen Rede und Antwort und betonten in erster Linie, dass die Befürchtung das „Grundwasser werde durch die Deponie verseucht völlig haltlos und unbegründet“ sei, zudem werde die Deponie „nach den neuesten Maßstäben der Technik errichtet und unterliege strengen und regelmäßigen Kontrollen.“ Jurist Daul erklärte: „Wir sind immer offen für Gespräche und haben daher die heutige Gelegenheit wahrgenommen.“ Geschäftsführer Lampl fügt dabei hinzu: „Wir sind stets darum bemüht ein gutes Einvernehmen mit unseren Nachbarn zu haben.“

Vom Sommereiner Bürgermeister Zwierschitz hieß es dazu: „Ich bin hauptsächlich gekommen, um mir ein Bild von der Stimmung in der Bevölkerung zu machen. Wir haben uns als Marktgemeinde eindeutig in Form eines einstimmigen Gemeinderatsbeschlusses positioniert und beim zuständigen Amt der Landesregierung einen Antrag gestellt, das Projekt in der eingereichten Form abzulehnen.“

Der Mannersdorfer Umweltstadtrat Duchkowitsch schlug in dieselbe Kerbe: „Dass ich dem Projekt in der eingereichten Form ablehnend gegenüber stehe, habe ich bereits in der Vergangenheit erklärt. Mit der Art und Weise wie die Initiatoren von 'Unser Mannersdorf' informieren, kann ich allerdings wenig anfangen, weil sie Daten und Fakten rund um das Projekt nicht seriös, sondern bewusst weit überzogen darstellen. Das hilft letztendlich niemandem in der Bevölkerung.“

Josef Schullitz von der Bürgerinitiative freute sich über die „rege Teilnahme“ und gab zu bedenken, dass dieses Thema „offensichtlich mehr Menschen unter den Nägeln brennt, als den politischen Vertretern in Mannersdorf lieb ist.“

