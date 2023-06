Bürgermeister im Bezirk Bruck: „Der Rückhalt der Familie ist zentral“

In Höflein ist Otto Auer schon 18 Jahre als Bürgermeister der ÖVP im Amt. Karenzzeit und Mutterschutz für Politikerinnen findet er gut und wichtig, um auch mehr Frauen in der Politik zu haben, wenngleich er schon einräumt, dass es problematisch ist, jemanden zu finden, der den Job in dieser Zeit übernimmt.

„Wenn man wiedergewählt werden will, braucht man großen Weitblick und Fingerspitzengefühl. Um dieses Amt gewissenhaft ausführen zu können, muss man sich kaufmännische Sicherheit aneignen, vorausschauend planen, finanztechnisch auf zack sein, es sind Gesetze zu studieren und es braucht auch Know-how der Personalführung. Zuckerschlecken ist es keines. Man ist 24/7 erreichbar und in der Verantwortung“, so Auer.

Was die Bevölkerung oft nicht wisse, ist die Tatsache, an welche Vorgaben, Vorschriften und Gesetze sich der Ortschef halten muss. „Richtige oder notwendige Konsequenzen sind manchmal nicht so einfach umsetzbar“, weiß Auer. Was viele auch nicht wissen: Als Bürgermeister haftet man mit seinem Privatvermögen, wenn falsche Entscheidungen getroffen werden. „Das ist natürlich ein Hemmschuh. Ich gehe daher kein Risiko ein“, so der Höfleiner Ortschef, der das Glück habe, als Landtagsabgeordneter einen noch besseren Einblick in Vorschriften und Gesetze zu haben, die direkte Auswirkungen auf Gemeinden haben.

Auer: Es ist toll, für die Menschen zu arbeiten

Was ihm ein wenig im Magen liege: Die Schuldzuweisungen und persönlichen Untergriffe würden generell mehr. „Ein Bürgermeister, der sein Amt ernst nimmt und nach allen Vorschriften ausfüllt, muss leider auch unpopuläre Entscheidungen treffen. Das gefällt natürlich nicht jedem“, so Auer. Dennoch macht er seinen Job gerne. „Es ist einfach toll mit und für die Menschen zu arbeiten. Ich versuche, unser Dorf positiv weiterzuentwickeln. Langsam und behutsam. Immer, wenn das wieder ein Stück weit gelingt, freue ich mich, dazu beigetragen zu haben“, so der Höfleiner. Aber: Wenn die Familie nicht hinter einem stehe und Kraft gäbe, „wäre es ganz schön zach“. Wie bei jedem anderen Job finde er daher auch hier Gehaltserhöhungen gerechtfertigt.

Dass der Rückhalt der Familie zentral für das Amt des Bürgermeisters ist, unterschreibt auch Himbergs Bürgermeister Ernst Wendl (SPÖ). „Durch die vielen Termine an den Abenden mehrmals pro Woche und Wochenenden ist diese Tätigkeit sehr familienfeindlich. Das Familienleben ist leider diesen außerordentlichen Bedürfnissen anzupassen“, so Wendl. Seit 2019 bekleidet er nun das Amt des Ortschefs, und er finde das sei ein „toller Job“. Man habe die große Freiheit, die Zukunft mit der Bevölkerung im unmittelbaren Wohnbereich zu gestalten und somit die Lebensqualität dieser zu verbessern.

Wendl: Schlechte Zeit für Erhöhung des Salaires

Was sich über die Zeit hinweg bezüglich des Amts verändert habe? „Die rasche Digitalisierung etwa bringt Veränderungen. Emails, WhatsApp, etc. sind täglich zu beantworten. Die Bevölkerung erwartet Transparenz, Information und Aufklärung über Entscheidungen und gesetzte Maßnahmen. Die Bürgerinnen und Bürger sind mehr einzubeziehen. Generell sind die Menschen ungeduldiger und mehr gestresst“, konstatiert Wendl. Doch wenngleich die Arbeit eine Herausforderung sei, halte er es für nicht angebracht und übertrieben, die monetären Entschädigungen für Bürgermeister „in so einer schwierigen Zeit der Teuerung“ stark zu erhöhen.

Für die junge Bürgermeisterin von Au am Leithaberge, Reka Fekete, sind Mutterschutz und Karenzzeit für Bürgermeisterinnen eine wichtige Errungenschaft, denn „so wird eine weitere Barriere für Frauen abgebaut, und es entscheiden sich hoffentlich mehr Frauen, sich dieses Amtes anzunehmen“. Die Aufgaben eines/r BürgermeisteriIn seien sehr vielschichtig. Um das Amt zufriedenstellend für alle Beteiligten ausführen zu können, seien zahlreiche Kenntnisse und Fähigkeiten, wie etwa Kenntnis des Rechtssystems, der Gesetze und Erlässe, Planungs- und Organisationsmanagement, Personalführung und so weiter, erforderlich.

Daher ist Fekete der Ansicht, dass „mit diesen Skills und der zugrundeliegenden Verantwortung die finanzielle Abgeltung für einen vergleichbaren Beruf in der Privatwirtschaft wohl höher läge“, betont aber gleichzeitig: „Ich habe dieses Amt nicht wegen der Vergütung angenommen, sondern aus Liebe zu meiner Gemeinde und weil ich gestalten, verbessern, etwas bewirken möchte.“ In keinem anderen Beruf könne man sich so effektiv engagieren. Fekete: „Die Veränderungen, die man bewirkt, sind greifbar. Man muss zwar rund um die Uhr verfügbar sein, aber die Arbeit ist sehr erfüllend.“