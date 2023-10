Kommandoübergabe bei der Auslandseinsatzbasis in Götzendorf

Der gebürtige Steirer musterte 1998 als Pionieroffizier nach Götzendorf aus. Er selbst absolvierte einige Auslandsaufenthalte und bringt dadurch viel Erfahrung und Wissen mit. Nach der Auflösung der 9. Panzergrenadierbrigade diente er im Kommando internationale Einsätze mit Sitz in der Wallensteinkaserne in Götzendorf. Da Oberst des Generalstabsdienstes Christian Tesar, der erst im Vorjahr dort das Kommando übernommen hatte, den Ruhestand antrat, wurde seine Stelle vakant und im Bewerbungsverfahren setzte sich Oberst Karl Wolf durch und übernahm das Kommando.

Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit beschreibt Wolf zum einen in der Personalentwicklung. Hier soll der Personalnachwuchs gestärkt und gefördert werden. Zum anderen ist für Wolf die Aufrechterhaltung und die Weiterentwicklung der fachlichen Kompetenz unerlässlich. Auch soll die Modernisierung des Bundesheers im Rahmen der „Mission vorwärts“ vorangetrieben werden. Im Mittelpunkt seiner Arbeit hat in jedem Bereich „die Menschlichkeit oberste Priorität“, so Wolf.

Auf die Frage, wo er die Wallensteinkaserne in fünf Jahren sieht, erklärt Wolf, dass die Wallensteinkaserne eine hochmodernisierte und autarke Kaserne sein soll. Dies soll mit Solaranlagen, eigener Stromversorgung, Erdwärme etc. umgesetzt werden. Baubesprechungen hierfür sind schon im Gange.

Die Aufgaben der Auslandseinsatzbasis beschreibt Wolf folgendermaßen: „Soldatinnen und Soldaten sollen eine fundierte Ausbildung für Auslandseinsätze erhalten. Diese beinhaltet neben militärischem Fachwissen auch interkulturelle Kompetenzen.“ Weiters ist man auch zuständig für die medizinischen Untersuchungen und die psychologische Nachbetreuung der Soldatinnen und Soldaten. Auch die Betreuung der Truppen spiele eine wichtige Rolle: So wird von der notwendigen Schutzbekleidung bis hin zur Freizeitgestaltung alles organisiert.

Die „Vereinigung österreichischer Peacekeeper“ arbeitet mit der Auslandseinsatzbasis in Götzendorf zusammen. Durch diese Partnerschaft soll die Kameradschaft gefördert und gestärkt werden.