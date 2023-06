„Musikalische Weltreise“ in Petronell-Carnuntum

Auf eine musikalische Weltreise nahmen Gitarristin Susanna Mazakarini und Moderator Martin Schiffl die Zuhörer am Freitag im Kulturhaus mit. Auf dem Programm standen bekannte Werke aus aller Welt, der Bogen spannte sich von „Blue Moon“ und „Recuerdos de la Alhambra“ bis zu „Asturias“ von Isaac Albeniz.

Jedes Stück wurde von Martin Schiffl mit einer kurzen Erläuterung eingeleitet, passend zum Titel wurden stimmungsvolle Bilder gezeigt. Mazakarini demonstrierte das volle Spektrum ihres Könnens, so etwa beim Stück „Blue Moon“, das eigentlich für eine ganze Band geschrieben ist. „Wir müssen leider sparen und konnten keine Band einfliegen lassen, also muss die Gitarre die Gruppe ersetzen“, so Schiffl.

Susanna Mazakarini studierte in Wien Jazzgitarre und Jazzkomposition. Sie ist als Musikpädagogin tätig und Obfrau des vor Kurzem gegründeten Vereins „Mubiz“ (Musikalisches Bildungszentrum) und tritt auch gemeinsam mit Sängerin Claudia Hoff als Duo „Damenwahl 2.0“ auf. Weitere Veranstaltungen des Vereins „Mubiz“ sind im Juni geplant.