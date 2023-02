Bunte Faschingsparty zog durch Höflein

Wenn der Musikverein Höflein unter Obfrau Manuela Hubner zum Faschingsumzug lädt, ist das offenbar ein Auftrag. Ein Auftrag für den ganzen Ort, Anhänger, Traktoren und sich selbst bunt und spaßig in Szene zu setzen.

So geschehen am Sonntag. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause. Beim Eintreffen um 13 Uhr am Anger war die Feierlaune bereits zu hören, zu sehen und zu spüren. Die Brucker Faschingsgilde mit Bürgermeister Gerhard Weil war ebenfalls aktiv mit dabei.

Vom Anger weg zog die Meute durch den Ort und machte Höfleins Straßen - trotz einsetzendem Regen und Wind - zu einer einzigen bunten Faschingsparty.

