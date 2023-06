Kinderfest in der Römerstadt Carnuntum

Die Römerstadt Carnuntum verwandelt sich am 17. und 18. Juni in eine Metropole der Kinder. Beim großen Kinderfest können junge Römerfreunde mit vielen Aktivitäten spielerisch die römische Vergangenheit erforschen. Die historische Abenteuerreise beginnt bereits bei der Ankunft im römischen Stadtviertel, wenn die jungen Besucher mit römischer Gewändern zu Bürgern der antiken Großstadt werden.

Kochen, Basteln und Spielen wie die Römer

Auf die jungen Römer wartet ein buntes Programm. In den Küchen können römische Leckerbissen gebacken und gleich gekostet werden. Wer sein Geschick beim Basteln erproben will, macht bei den Handwerksstationen mit. In der Villa Urbana werden römische Sagen zum Besten gegeben. Welche natürlichen Heilmittel verwendeten die Römer? Im Kräutergarten verrät der Medicus Geheimnisse der antiken Medizin. Und natürlich gibt es viele Spielstationen wie Sackhüpfen, Pantomime, Würfel- sowie Rollenspiele und vieles mehr. Wer dann noch genügend Kraft hat, versucht sich vielleicht im Hinkelsteinweitwurf. Die Besucher können durch die römischen Häuser und das weitläufige Freigelände schlendern und nach Lust und Laune die Stationen besuchen.

Das Kinderfest will Kindern römische Geschichte verständlich und spielerisch näherbringen. Deswegen gelten für die jungen Besucher ermäßigte Eintrittspreise, Kinder unter 11 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen haben freien Eintritt (Details siehe Homepage der Römerstadt). Hunde sind willkommen, allerdings durchgehend an der Leine zu führen und müssen auf dem Festgelände Beißkorb tragen.

Alle Details unter: https://www.carnuntum.at/de/kinderfest