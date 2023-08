Drogenfarm in Krensdorf: 4 Jahre Haft für Haupttäter

Ende März 2023 hatten die Drogenfahnder die Cannabisproduktion in einer Lagerhalle in Krensdorf auffliegen lassen. In Containern waren dort unbemerkt von der Bevölkerung sieben Jahre lang Drogen gezüchtet worden.

Am 23. August mussten sich der Kopf der Bande, ein 57-jähriger Ungar, dessen 28-jähriger Sohn, ein 57-jähriger Russe, ein 43-jähriger Mann mit ungarisch-russischer Doppelstaatsbürgerschaft und dessen gleichaltrige Freundin vor Gericht verantworten.

Die Staatsanwältin berichtete von Cannabisanbau im großen Stil, zuletzt mit hoher Professionalität. 2016 hatte der 57-jährige Ungar die Lagerhalle in Krensdorf angemietet, er war es auch, der gemeinsam mit dem 43-jährigen Komplizen das geerntete Suchtgift in Verkehr setzte.

58 Kilo Cannabis verkauft: 232.000 Euro verdient

Die Angeklagten gaben zu, in Krensdorf 58 Kilo Cannabisblüten produziert und mit dem Verkauf 232.000 Euro verdient zu haben.

Der Chef der Bande produzierte zusätzlich in seinem Einfamilienhaus in Prellenkirchen weitere sieben Kilo Cannabis, die er um 30.000 Euro verkaufte. Auffällig war dort der hohe Stromverbrauch.

Der 43-Jährige heuerte den 57-jährigen Russen als Gärtner an, erst im Herbst 2022 stieg dieser als Teammitglied ein. Er musste die Container instandhalten, die mit einem Kran in die Halle hineingehoben worden waren. In den mit Filtern und Abluftanlagen ausgestatteten Containern wurde die Plantage betrieben, verdächtige Gerüche gelangten somit nicht ins Freie.

Strafverteidiger Rudolf Mayer im Gespräch mit einem seiner Mandanten, jenem 57-jährigen Ungarn, der die Lagerhalle in Krensdorf angemietet hatte. Foto: Foto: BVZ/Kirchmeir

Vor der Festnahme war die Bande von der Kriminalpolizei observiert worden. Dabei stellte sich heraus, dass der Sohn des Plantagenchefs von September 2022 bis März 2023 im Auftrag des Vaters Pflanzentöpfe aus Ungarn ins Burgenland brachte und Propangasflaschen für die Beheizung austauschte.

Die beteiligte Frau führte seit 2021 geringfügige Arbeitsleistungen in Krensdorf durch. So kontrollierte sie beispielsweise die Feuchtigkeitswerte in den Containern. Auf einer Zählmaschine für Bargeld fand man ihre Fingerabdrücke.

Der Bandenchef hatte bei der Polizei ausgepackt und seine Mittäter belastet. Wie auch der 43-jährige Doppelstaatsbürger und dessen Freundin wurde er von Rudolf Mayer verteidigt, der seinen Mandanten empfahl, vor Gericht vorwiegend zu schweigen.

Sohn des Bandenchefs nicht geständig

Nicht geständig war nur der Sohn des Bandenchefs. Er behauptete, von der illegalen Tätigkeit seines Vaters nichts gewusst zu haben.

„Was hat Ihr Vater in der Halle gemacht?“, fragte Richterin Karin Lückl. „Ich weiß es nicht. Ich sah nur verschlossene Container und Werkzeug. Mein Vater sagte, er schweißt Sachen zusammen und betreibt einen Gerüstbau.“

Die Kriminalbeamten hatten ihn beim Liefern von mit Erde gefüllten Pflanzgefäßen beobachtet. „Ich habe sie in Ungarn mit Blumenerde gefüllt und dort abgelegt“, gab der 28-Jährige zu. Zu seinem Beruf befragt, hatte er angegeben, bei einem Sportclub angestellt und als Trainer tätig zu sein.

„Auftrag von einer Gärtnerei bekommen“

Als Grund, warum er die Töpfe mit Erde nach Krensdorf bringen sollte, brachte er vor: „Mein Vater sagte, er hat einen Auftrag von einer Gärtnerei bekommen.“

Nach längerer Beratung des Schöffensenats wurden die Urteile verkündet: Der Bandenchef und der 43-Jährige, der ebenfalls vom Drogenverkauf enorm profitiert hatte, wurden zu jeweils vier Jahren Haft verurteilt. Der Sohn des Bandenchefs erhielt 2,5 Jahre Haft, der Russe zwei Jahre. Die mit Hilfsarbeiten beschäftigte Frau wurde zu 1,5 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Der Bandenchef muss 146.000 Euro an den Staat zahlen, der zweite Dealer 116.000 Euro - das sind jene Beträge, mit denen sie sich durch den Drogenverkauf bereicherten.