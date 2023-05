Tourismus-Highlights vor der Haustüre kennenlernen

„Unzählige Touristen, Vereine, Schulklassen und Gäste von Nah und Fern haben die Ausflugsziele der Region Carnuntum-Marchfeld schon besucht, aber wie so oft sind viele Angebote in der eigenen Region oftmals unbekannt bzw. noch nicht persönlich erlebt, und genau das wollten wir im Jahr 2020 ändern“, erklärt Margit Neubauer, Leiterin des Tourismusbüros Caruntum-Marchfeld in Petronell, was zu der Idee geführt hat. Schon damals wurde nämlich damit begonnen, Gratis-Führungen für all diejenigen zu organisieren, die innerhalb der Region als Multiplikatoren wirken. Das sind zum Teil auch genau jene Betriebe, die selbst Touristen anlocken wollen, so manche andere touristische Highlights in der Region aber selbst noch nicht besucht haben. Entsprechend groß war das Interesse bereits bei der ersten Führung, die das Tourismusbüro Anfang 2020 in die Mittelalterstadt Hainburg organisiert hat.

Nun wurde die Idee nach der coronabedingten Zwangspause wieder aufgegriffen und der erste Ausflug ins Haydn-Geburtshaus in Rohrau mit der Führung „Auf den Spuren der Brüder Haydn“ angeboten. Zusätzlich konnten die Teilnehmer die Ausstellung besuchen. Zum Abschluss gab es eine Kaffeejause im Innenhof des Haydn-Hauses. Die Exkursionen sollen schließlich auch dem Austausch und der Vernetzung dienen und unterm Strich die „touristische Gesinnung in der Region“ fördern, wie Neubauer betont. Die Gratis-Führung für die Tourismus-Partner sollen künftig regelmäßig stattfinden, denn „nur wer die tollen Angebote selbst erlebt hat, kann sie guten Gewissens weiter empfehlen“, ist Neubauer überzeugt.

Das nächste Get-Together für Tourismuspartner findet am 24. Mai in Schloss Hof statt. „Auch zu dieser Veranstaltung gibt es schon viele Anmeldungen“, freut sich Neubauer über das Interesse.

