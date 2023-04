Brucker Bühne lässt die Hüllen fallen

Seit vierzig Jahren ist die Laien-Schauspieltruppe „Brucker Bühne“ ein Straßenfeger in der Bezirkshauptstadt. Rund 1.400 Besucher stürmen Jahr für Jahr das Stadttheater, wenn das Ensemble um Regisseurin Petra Pschill zum Komödientheater lädt. Zum 40-Jahr-Jubiläum will die Truppe mit der Tragikomödie „Kalendergirls“ aber in mehrfacher Hinsicht alle bisherigen Dimensionen sprengen.

Erstmals lädt die Brucker Bühne am Freitag, den 30. Juni und Samstag, den 1. Juli jeweils um 19 Uhr zu einer außertourlichen Charity-Veranstaltung ein. Und erstmals gilt bei den Aufführungen nicht „Eintritt gegen freie Spende“, sondern es gibt geschmalzene Eintrittspreise. 98 oder 123 Euro kosten die Tickets inklusive Getränke und Fingerfood vor, während und nach der Veranstaltung an den Tischen im Stadttheater. Der Reinerlös der Einnahmen kommt dem Verein MOKI (Mobile Kinderkrankenpflege) zugute. „Jeder Euro kommt auf ein transparentes Spendenkonto“, versichert Pschill.

Schon 2020 wollte Pschill die „Kalendergirls“ auf den Spielplan der Brucker Bühne setzen. Doch dann kam die Pandemie dazwischen. Und nach dem unerwarteten Ableben des Vereinsobmanns Christian Vymetal vor zwei Monaten, wollte Pschill ohnedies „alles hinschmeißen“. Doch das Ensemble entschied: „Jetzt erst recht“. Das war insofern auch ein bemerkenswert mutiger Entschluss, da in dem Stück gleich sechs Damen des Ensembles ihre Hüllen fallen lassen.

Kalender Girls ist eine britisch-US-amerikanische Filmkomödie von Nigel Cole aus dem Jahre 2003 und beruht auf einer wahren Begebenheit: Eine Damenrunde um die 50 gibt jährlich einen eher langweiligen Kalender etwa mit Blumenfotos heraus. Als der Ehemann einer der Damen an Leukämie erkrankt und letztlich stirbt, bemängelt die Frauenrunde das ungemütliche Sofa im Spital. Um Geld für ein neues Sofa aufzutreiben, beschließen die Freundinnen eine ebenso außergewöhnliche wie witzige Aktion. Sie wollen sich für einen neuen Kalender bei hausfrauentypischen Tätigkeiten fotografieren lassen, allerdings nackt.

Die Hüllen fallen zu lassen, war für die sechs Darstellerinnen im Stück - Sabine Hackl, Elisabeth Tschenett-Schäfer, Sissy Ohrenberger, Renate Muhr, Isabel Philipp und Martina Noetzel - „eine große Herausforderung“, so Regisseurin Pschill. „Letztlich ist die Aufführung aber so inszeniert, dass nie eine Darstellerin nackt zu sehen ist.“

Ticketverkauf direkt im Stadttheater beim Haupteingang zu folgenden Terminen: Samstag, 29. April, Samstag, 13. Mai und Samstag, 27. Mai von 10 bis 12 Uhr, sowie Dienstag, 2. Mai und Dienstag, 23. Mai von 18 bis 20 Uhr (immer nur Barzahlung möglich). Tickets gibt es auch unter www.kalendergirls.at. Es müssen in jedem Fall immer zwei Tickets gekauft werden.

