Der Benefizcharakter gehört zum Citylauf, wie die Laufschuhe zu den Teilnehmern. Pro Jahr spendet der Veranstalterverein „HSV Laufsport“ einen Euro pro Starter.

Der Rotary Club und die Stadtgemeinde legen dann jeweils noch etwas drauf. Heuer kamen so 1.200 Euro zusammen. Das Geld wurde nun am Freitag in der Sparkasse, die Hauptsponsor des Citylaufs ist, in freudige Hände übergeben.

Zum zweiten Mal hintereinander entschieden sich die Verantwortlichen, die Brucker Schüler zu unterstützen. Konkret geht jeweils die Hälfte der Spendensumme an die Volksschule am Hauptplatz sowie an jene in der Fischamender Straße. In beiden Schulen kommt das Geld Kindern zugute, deren Eltern sich finanziell schwertun. Mit den jeweils 600 Euro werden den Schülern Ausflüge ins Theater oder Skitage gezahlt.

In der Fischamender Straße wird zudem ein Teil des Geldes für die Finanzierung eines monatlichen Besuchs von Therapiehund Percy vom Roten Kreuz Bruck aufgewendet.