Bad Deutsch-Altenburg: Kurzentrum im „Westernstyle“

Das Café des Kurzentrums verwandelte sich am Samstag in einen waschechten Western-Saloon, als die „Dado Eldorado Band“ beim Countryfest aufspielte. Priska Schultz vom Kurzentrum durfte sich über ein volles Haus freuen. Auf der Setlist der vier Musiker standen bekannte Hits wie „Ring of Fire“ von Johnny Cash oder „Trail of Tears“ von Billy Ray Cyrus, aber auch Tex-Mex-und Boogie Woogie-Nummern. Neben Sänger „Dado Eldorado“ trat später auch Saskia Knabl ans Mikrofon und überzeugte unter anderem mit einer wunderbaren Interpretation von Dolly Partons „Jolene“. Die zahlreich erschienenen Zuhörer hielt es nicht mehr auf den Sitzen, und rasch formierte sich eine Line Dance-Gruppe, auch die „Golden Nuggets“-Line Dancer aus Hainburg machten ausdauernd mit.

Saskia Knabl trat ebenfalls ans Mikrofon. Foto: NÖN/Josef Rittler