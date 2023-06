Dorli Muhr moderiert „Rohrauer Gespräche“

Als Nachfolgerin von Arnold Mettnitzer wird die gebürtige Rohrauerin Dorli Muhrkünftig die „Rohrauer Gespräche“ moderieren. Als ersten Gast empfängt Muhr am 18. Juni um 11 Uhr im Haydnhaus die Journalistin Barbara van Melle.

50 Jahre nach der Gründung des Club of Rome wurde das „Chapter Carnuntum“ ins Leben gerufen. Der „Club of Rome Carnuntum“ setzt sich mit den Themen Forschung, Bildung und Dialog auseinander und möchte positiv zu einer Transformation des Lebens und des Wirtschaftens im Gebiet beitragen.

Eine der Aktivitäten des Club of Rome Carnuntum sind die „Rohrauer Gespräche“ – eine Reihe von Matinéen im Haydnhaus in Rohrau. Die Gespräche drehen sich um Anliegen wie zukunftsorientiertes Führen, um die Zusammenarbeit von Politik und Gesellschaft, um Kunst, Kultur und Spiritualität. Zu Gast waren unter anderem der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler, Ex-Außenministerin Ursula Plassnik und zuletzt Caritas-Direktor Michael Landau. Die Rohrauer Gespräche sind stets – dem Austragungsort und der Kooperation mit der Haydnregion geschuldet – auch musikalisch umrahmt.

Muhr ist als Weinexpertin weltweit tätig

Während die Gespräche in den letzten Jahren durch den Theologen und Psychotherapeuten Mettnitzer geführt wurden, übernimmt ab Juni Dorli Muhr die Moderation der Matinéen. Sie ist ausgebildete Übersetzerin für Französisch und Spanisch, gründete 1991 die Kommunikationsagentur „Wine+Partners“, mit der sie weltweit tätig ist. Seit 2002 produziert sie Wein am Spitzerberg. Ihr neu errichtetes Weingutsgebäude erhielt kürzlich den Nachhaltigkeitspreis des schwedischen Unternehmens „Vinfinity“.

„Mein Wunsch ist es, Themen und Gesprächspartnerinnen in die Veranstaltung zu bringen, die möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner der Region ansprechen“, erklärt Muhr. Ihr Fokus liegt auf dem Themenbereich Nachhaltigkeit: „Sie ist überlebensnotwendig geworden, in den Gesprächen möchte ich Anregungungen und Inspirationen liefern, um sich kritisch mit der Transformation unseres Alltags auseinanderzusetzen“.

Für ihr Debüt hat Dorli Muhr Barbara van Melle eingeladen. Die ehemalige Wissenschaftsredakteurin und spätere Slow Food Aktivistin erkannte den Verlust an gutem Brot, verfasste ein Brot-Backbuch, startete 2016 ein Brotbackfestival und mobilisierte damit 5.000 Menschen.

„Sind Genuss und Nachhaltigkeit kompatibel?“ wird die Fragestellung lauten, und damit schließen die beiden Gesprächspartnerinnen genau an die Problemstellung des Club Rome an, der schon in den 70er Jahren Einschränkungen im Verbrauch von Ressourcen forderte, um die langfristige Ernährung der Weltbevölkerung zu ermöglichen.

Tickets für die Veranstaltung sind um 15 Euro erhältlich unter tickets@haydnregion-noe.at