Bruck: Internet-Nutzung ihrer Kinder macht vielen Eltern Sorgen

In der Volksschule am Hauptplatz führte Leo Hemetsberger mit allen zweiten, dritten und vierten Klassen Workshops zum Thema "Safer Internet" durch. In der Vorschulklasse und ersten Klasse gab es zudem Spielstunden, die zeigen sollten, dass Beschäftigung auch abseits von Handy und Tablet Spaß machen kann.

Foto: Müller