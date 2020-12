Rund 1.600 LehrerInnen und Kindergarten-PädagogInnen aus dem Bezirk waren am Wochenende aufgerufen, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Insgesamt 1.366 Personen nahmen das Angebot an den beiden Teststandorten in Bruck und Schwechat wahr. Nur bei fünf von ihnen fiel der Antigentest positiv aus. Sie müssen nun zusätzlich einen PCR-Test durchführen lassen.

Anders als bei den Massentests am kommenden Wochenende wurde die gesamte Logistik und Abwicklung bei den Lehrertests vom Bundesheer gestemmt. Es stellte die Testkits, das Personal und auch die Ärzte dafür. Das gesamte eingesetzte Personal musste vorab einen negativen PCR-Test absolviert haben. Für den gesamten Bezirk Bruck übernahm diese Aufgabe die Auslandseinsatzbasis der Kaserne Götzendorf. Ein Lokalaugenschein der NÖN an beiden Standorten zeigte, dass die Abwicklung reibungslos funktionierte. Im Brucker Stadttheater waren zwei Teststraßen aufgebaut.

Über ein Einbahnsystem gelangte man von der Registrierung und Datenüberprüfung direkt zum Test. „Der Test dauert cirka eine Minute“, erklärte der stellvertretende Kommandant der Kaserne Götzendorf, Karl Wolf, im NÖN-Gespräch den Ablauf. Fiel der Test positiv aus, wurden die Gestesten sofort telefonisch verständigt und über die Hotline 1450 ein PCR-Test veranlasst. „Die Gesundheitsbehörde entscheidet dann über Quarantäne und weitere Maßnahmen“, so Wolf, der betonte: „Die Disziplin der PädagogInnen ist überragend.“ Auch umgekehrt war die Resonanz positiv. Das Bundesheer bekam auch von den Getesteten Lob für die professionelle Abwicklung.

