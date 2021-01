Wie in ganz Niederösterreich wurden auch in Petronell-Carnuntum die Bewohner auf Corona getestet. Von 602 Tests waren alle negativ. "Die Marktgemeinde wurde wieder von der Feuerwehr Petronell-Carnuntum, dem Roten Kreuz Hainburg/Donau, dem NÖ Zivilschutzverband, den Mitarbeiter der Gemeinde, Julia und Barbara Mödler sowie Gabriele Halbauer unterstützt", berichtet Bürgermeister Martin Almstädter (SP). Da die Teams in den Stationen schon eingespielt waren, hätten längere Wartezeiten im Kulturhaus vermieden werden können. "Als Dankeschön unserer Landeshauptfrau habe ich allen Unterstützern eine persönliche Urkunde überreicht", so Almstädter.