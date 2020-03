Anzeichen einer Erkrankung:

- Fieber

- Husten

- Kurzatmigkeit

- Atembeschwerden

Die meisten Infektionen verlaufen mild, nur in wenigen Fällen nimmt die Erkrankung einen schweren Verlauf.

Inkubationszeit:

Die Inkubationszeit beträgt in den meisten Fällen drei bis fünf Tage, in Ausnahmefällen bis zu 14 Tage. Nach ein bis zwei Wochen heilt die Erkrankung in den meisten Fällen von selbst aus. Danach besteht auch keine Ansteckungsgefahr mehr.

Wie kann man sich schützen?:

- mehrmals täglich Hände waschen

- beim Niesen und Husten die Armbeuge oder ein Papiertaschentuch vorhalten

- direkten Kontakt mit kranken Personen vermeiden

Quelle: Zivilschutzverband NÖ