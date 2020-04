"Es wird kein Sommerfest 2020 geben", berichtet Florian Schodritz, Sprecher des Roten Kreuz Bruck. Primär erfolgt die Entscheidung, da die Regierung heute in Person von Vizekanzler Werner Kogler und Kultur-Staatssekretärin Ulrike Lunacek (beide Grüne) verkündete, dass es bis Ende August keine Großveranstaltungen geben wird.

Eine Verschiebung oder ähnliches kam für das am letzten August-Wochenende geplanten Festes dennoch nicht infrage. "Gerade in Corona-Zeiten müssen wir unseren Fokus auf unsere Kernaufgaben legen", betont Schodritz. So stünden derzeit der Rettungsdienst sowie die Gesundheits- und sozialen Dienste im Fokus des Rot-Kreuz-Teams.