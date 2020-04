Nun gibt es auch in Mannersdorf zwei bestätigte Corona-Fälle. Darüber wurde SP-Bürgermeister Gerhard David von der Bezirkshauptmannschaft Bruck informiert. Alle behördlich vorgeschriebenen Maßnahmen wurden gesetzt, Grund zur Beunruhigung bestünde daher keiner, so David in einer Aussendung. Der Stadtchef war telefonisch zunächst nicht erreichbar.

In der Aussendung bittet David die Gemeindebürger, sich weiter an die von der Regierung vorgegeben Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus zu halten: „Bitte halten Sie weiterhin alle angeordneten Schutzmaßnahmen strikt ein! Es ist sicherlich mühsam und hart, aber der einzig richtige Weg!“ Sollten Fragen aufkommen, können sich Bürger direkt an David oder das Stadtamt wenden.

Im Bezirk Bruck wurden bisher 57 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.