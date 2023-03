Blues und Gospel in Hainburg

Anlässlich der Saisoneröffnung des Infobüros in der Ungarstraße lud das Duo „Damenwahl 2.0“ am vergangenen Freitag zu einem Konzert unter dem Titel „A Different Kind of Gospel“. Gleich vorweg: Waschechte Gospels wie etwa „You Can't Beat God Giving“ waren bei dem Auftritt von Claudia Hoff und Susanna Mazakarini eher Mangelware. Statt dessen gab´s legendäre Songs wie „Imagine“ oder Eric Claptons „Tears in Heaven“. Die dramatische Interpretation des letzteren war allerdings weniger überzeugend.

Umso besser passt der deutschen Sängerin Hoff, die auch einige Jahre in einem Gospel-Chor mitwirkte, der Blues. Mit ihrer kräftigen und bisweilen rauchigen Stimme gab sie gestenreich traditionsreiche Songs wie „Grandma’s Hands“ oder „Deep River Blues“ zum Besten und begeisterte damit das Publikum im Infobüro. Instrumental begleitet wurde Hoff von der in der Region bestens bekannten Musiklehrerin und Komponistin Susanna Mazakarini, die wahlweise am E-Piano oder an der Gitarre den Ton angab.

Nun hofft das seit 2019 existierende Duo stärker in der Musik-Szene Fuß zu fassen. „Wir arbeiten uns Schritt für Schritt in Richtung Wien voran“, so Hoff.

