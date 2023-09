Ehrentafel für letzten Bürgermeister

Der vergangene Sonntag war ein besonders denkwürdiger Tag für den ehemaligen Bürgermeister der nunmehrigen Katastralgemeinde Kaisersteinbruch: Zum einen beging Karl Vorderdörfler seinen 86. Geburtstag und zum anderen erhielt er eine steinerne Ehrentafel, auf dem nicht nur er, sondern auch seine bereits verstorbene Frau Herta abgebildet sind. Damit reiht er sich direkt in die Galerie der verdienten „Steinbrucker“, die bereits eine derartige Ehrentafel bekommen haben, wie zuletzt der erste Feuerwehrkommandant des Ortes, Alfred Burits (die NÖN berichtete). Angefertigt hat diese Tafel der verdiente und in enger Freundschaft zum Ort stehende ungarische Künstler und Bildhauer Ferenc Gyurcsek, der vor kurzem nach langer schwerer Krankheit verstorben ist. In seiner Laudatio erwähnte Ortsvorsteher Josef Hofer die besonderen Verdienste Vorderdörflers, der gemäß seinem Motto „Eine Gemeinde ohne Vereine ist keine Gemeinde“ das Kultur- und Vereinsleben, nicht nur belebte, sondern „überhaupt erst begründete“.

Weggefährten aus der militärischen Laufbahn Vorderdörflers, dieser war jahrelang dienstführender Unteroffizier in der Kaserne Kaisersteinbruch, lobten dessen „professionelle und gleichzeitig lustige Art“ der Zusammenarbeit. Der Historiker und Gründer des „Museums- und Kulturvereins Kaisersteinbruch“ Helmuth Furch betonte zudem die „Wichtigkeit“ Vorderdörflers, der gebürtig aus dem Mostviertel stammt, „für den Gemeinschaftssinn und das Gemeindewohl“ der Dorfbewohner. Im Beisein von rund 70 Gästen, viele davon Familienmitglieder des Ausgezeichneten, war auch die Witwe des verstorbenen Bildhauers, Kinga Gyurcsek. Bei gutem Speis und Trank ließ sich der Jubilar verdient und zu Recht bis in die späten Abendstunden feiern. Vorderdörfler dazu: „Es ist mir eine besonders große Freude, dass meine Tätigkeiten auf diese Art und Weise gewürdigt und anerkannt werden.“