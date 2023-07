Bezirk Bruck: Von Klassikern bis zu Algeneis

Bezirk Bruck Viel los ist derzeit im „Eissalon Daniel“ in Hainburg. Der Gastgarten auf dem Hauptplatz ist zu späterer Stunde am Samstag noch voll besetzt, der Gassenverkauf läuft. Im Angebot sind rund 90 Sorten, von Vanille, Schoko und Erdbeere bis zu „Milky Nuts“ und „Apfelstrudel“. „Wir stellen alle Sorten bei uns im Haus her“, berichtet Chef Daniel Schmidt. Verarbeitet werden hochwertige Zutaten, zur Bindung werden rein pflanzliche Stoffe verwendet. „Ein Trend ist sicher veganes Fruchteis, wird bieten verschiedene Variationen wie Mango, Himbeere oder Erdbeere an“, sagt Schmidt. Eis kann man aber nicht nur im Salon selbst genießen. „Wir sind regelmäßig mit unserem Eiswagen in der Region unterwegs“, so Schmidt. Der Wagen kann auch für private Feiern gebucht werden. Neu im Angebot ist die „Party-Box“ samt Tüten und Becher für zu Hause.

Ebenfalls mit dem Geschäft sehr zufrieden zeigt sich die Inhaberin der „Eisfalle“ in Mannersdorf, Helga Schmidt. Unter den rund 40 verschiedenen Eissorten, die sie in Eigenregie herstellt, befinden sich die typischen Klassiker, aber auch Besonderheiten, wie etwa Maulbeereis, Eis aus griechischem Joghurt oder die Eigenkreation Pfirsich-Rosenblüte. Zu den beliebtesten Sorten der Stamm- und Laufkundschaft zählen jedoch Haselnuss und Vanille. Die meisten Zutaten bezieht Schmidt direkt aus Italien, die frischen Früchte werden dabei lokal besorgt. Für Diabetiker gibt es eine eigene Waldfruchteissorte. „Die allgemeine unruhige Wirtschaftslage merkt man schon ein wenig. Die Leute kaufen ein bis zwei Kugeln, statt der üblichen drei bis vier“.

Gut besucht ist bei der Hitze auch der Gastgarten der Konditorei Petznek in Bruck. Hier legt Chefin Jutta Petznek beim Eismachen selbst Hand an – und lässt sich neben Klassikern dabei immer wieder neue Kreationen einfallen. So gibt es heuer ganz neu „Let's Pop“, ein süß-salziges Popcorneis mit Karamell-Sauce. Aber auch das Rosenblüten-Eis mit den Rosenblüten von Karl „Tiga“ Schön, das Wassermelonen-Eis oder auch das Kürbiskernöl-Eis zählen zu den außergewöhnlichen Eiskreationen. Heuer gibt es auch wieder ein Algeneis, das mit den Algen des Brucker Algenproduzenten Jongerius Ecoduna hergestellt wird. „Das ist ein sehr gesundes Eis“, verweist Petznek auf die wertvollen Algeninhaltsstoffe. Und es komme auch gut an. Wer zuerst skeptisch ist, den lasse sie kosten, und neun von zehn Kunden sage es zu. „Es schmeckt sehr zitronig und sommerlich. Man kann es mit Soda zu einem frischen sommerlichen Getränk mischen“, so Petznek. Insgesamt hat sie immer an die 25 Eissorten frisch im Haus.

Auf so manchen Eis-Klassiker setzt man bei der „Süßen Box“ in Schwechat. Unter den 29 Sorten findet man alle beliebten von Kaffee über Stracciatella bis hin zu Banane und Apfel, aber auch Ungewöhnlicheres wie Mohn oder Kaugummi, das besonders bei Kindern beliebt ist. „Die beliebteste Sorte bei uns ist eindeutig das Haselnusseis, davon verkaufen wir am meisten. Aber auch die Sorte „Biscotto“ ist ein Renner zur Zeit“, sagt Chef Hartwig Heidinger. Er hat besonders viele vegane Sorten im Angebot, so sind etwa alle Fruchtsorten und die Sorte Dunkle Schokolade vegan hergestellt. Produziert wird das Eis von „Zanoni & Zanoni“, es wird täglich frisch geliefert. Das Geschäft in Schwechat gibt es bereits seit 26 Jahren.