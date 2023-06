Über 100 Unterschriften für Sanierung des Wilfleinsdorfer Sportplatzes

„Jetzt regnet es schon bei der Kantine herein“, bringt Sportclub-Obmann Thomas Riegler ein anschauliches Beispiel dafür, dass die Anlagen am Wilfleinsdorfer Sportplatz in keinem guten Zustand sind. Andere Beispiele gebe es zuhauf. „Wir müssen im Winter die Wasserleitung abdrehen. Da können sich die Spieler nicht einmal duschen“, nennt Riegler ein weiteres. Von seiten der Gemeinde habe es lange Zeit geheißen, Investitionen in die gemeindeeigene Anlage würden sich nicht mehr auszahlen, da ohnehin die Errichtung eines neuen Sportplatzes am Ortsrand geplant sei. Dieses Projekt, das noch aus der Zeit von Bürgermeister Richard Hemmer stammt, wurde aber in den letzten Jahren nicht vorangetrieben. Im Budget ist es jedenfalls nicht eingeplant.

Dabei werden in Wilfleinsdorf insgesamt rund 120 Kinder trainiert. „Wir betreuen die Kinder elfeinhalb Monate im Jahr. Wir hätten gerne eine Wertschätzung dafür gehabt. Früher hatten wir in der Gemeinde immer einen Partner, der uns unterstützt hat. Darum ist es schade“, so Riegler, der vor einigen Wochen schon zu einer Krisensitzung geladen hatte, bei der schon die Auflösung des Vereins im Raum stand. Letztendlich habe man sich dann entschieden, doch noch weiter zu machen (die NÖN berichtetet).

Als kurzfristige Lösung wurde von Sportstadtrat Roman Brunnthaler (SPÖ) jedenfalls vorgeschlagen, dass die Wilfleinsdorfer Jugend großteils bis auf Weiteres in Bruck trainiert. „Für die Kinder ist es gut. Bruck ist eine Riesenanlage. Aber für den Verein ist es nicht gut“, befürchtet Riegler, dass dadurch einerseits die Helfer nach Bruck abwandern und andererseits über kurz oder lang die Kinder in Bruck verwurzelt sein würden.

Antrag ist auf die Tagesordnung aufgenommen

Um die Causa vor den Gemeinderat zu bringen, sammelte die ÖVP nun Unterschriften für einen Initiativantrag für die Sanierung des Wilfleinsdorfer Sportplatzes. 127 Menschen unterzeichneten dafür. Konkret zielt der Antrag darauf ab, dass von den 80.000 Euro, die für den Skaterplatz auf der Spannweide budgetiert sind, der Großteil oder sogar der ganze Betrag stattdessen in die Sanierung des Wilfleinsdorfer Sportplatzes fließen soll.

„Wir lösen damit unser Versprechen von der Vereinsversammlung im Feuerwehrhaus ein, dass wir für uns für eine Sanierung des Sportplatzgebäudes stark machen werden. Nachdem das Wahlversprechen der SPÖ ,Sportplatz neu' nach wie vor in den Sternen steht, ist es höchste Zeit, dass die Gemeinde als Eigentümerin die Bestandsgebäude saniert und besonders den Kindern und Jugendlichen adäquate Garderoben und Nassräume zur Verfügung stellt“, meint ÖVP-Klubsprecher Ronald Altmann. Auch er hält die Mitnutzung des Brucker Sportplatzes für „keine Dauerlösung, sondern maximal eine Notlösung“, zumal man ja auch nicht wisse, wie es mit dem ASK/BSC Bruck weitergeht.

SPÖ will Thema erst bei der Sitzung besprechen

Der Initiativantrag wurde auf die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung aufgenommen. Das bestätigt auch Sportstadtrat Roman Brunnthaler. Wie er bzw. die SPÖ damit umgehen wird, will er allerdings noch nicht verraten. „Wir haben natürlich einen Standpunkt dazu und ich habe auch eine Lösung, aber wir werden das bei der Gemeinderatssitzung besprechen.“

Zu den Vorwürfen von USC-Obmann Riegler meint Brunnthaler: „Die Vereine sollten sich nicht beklagen. Sie werden alle von uns unterstützt.“ Außerdem betont Brunnthaler, dass die Instandhaltung der Sportplatzgebäude Sache des Vereins sei. „Und darum dürften sie sich schon länger nicht gekümmert haben, so wie die Gebäude beieinander sind.“