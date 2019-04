Sie heißen „Ferdinand der Metallene“, „Franz Josef der Gläserne“, oder „Blumentopf Elisabeth“: Tische und andere Einrichtungsgegenstände, die aus Beton, Glas und Holz bestehen. Hergestellt werden sie von „Concrete Works“, einem jungen Unternehmen aus der Region.

Christoph Mutzl, Bastian Kopp und Florian Metzker kennen einander schon von klein auf, sie sind privat gute Freunde. „Die Idee zu der Firma entstand bei einem gemütlichen Bier im Frühjahr 2016. Die Arbeiten fanden meist am Abend und am Wochenende statt, da jeder einen Beruf ausübt, oder studiert hat“, berichtet Christoph Mutzl. Den 25-Jährigen, im Hauptberuf Landwirt, fasziniert die Gestaltungsmöglichkeit von Beton: „Solange man die Schalung bauen kann, kann man unseren Beton in jede gewünschte Form bringen.“ Vor genau zwei Jahren haben sie ihre spezielle Mischung perfektioniert. Sie hat mit herkömmlichem Beton von der Baustelle kaum etwas zu tun. Alle Zutaten werden einzeln auf das Gramm genau abgewogen und nach einem strikten Verfahren gemischt.

Die Designerstücke werden in der kleinen Manufaktur der Drei, einem alten, von den jungen Männern selbst wieder instand gesetzten Gebäude eines Bauernhofes, von Hand gefertigt. „Alle Vorstellungen entspringen unserer Feder, wir achten auf Minimalismus und ausgefallene, aber einfache Formen“, erklärt Mutzl.

„Jedes Produkt ist individuell gefertigt“

Für das Design ist vor allem der 23-jährige Florian Metzker zuständig. Er hat die HTL in Mödling Bereich Innenarchitektur absolviert, arbeitet bei einer der führenden Baufirmen Österreichs und tüftelt gerne an Entwurf und Umsetzung der Stücke.

„Durch die überwiegende Auftragsfertigung produzieren wir nur wenige Produkte auf Lager, deswegen erhält jeder Kunde ein nur für ihn gegossenes Einzelstück. Jeder Abschnitt einer Platte ist unverwechselbar. Wunderschöne Trocknungsmuster, leichte Farbverläufe und andere Eigenheiten machen sie zu einem Unikat“, schwärmt Mutzl.

Der Dritte im Bunde ist Bastian Kopp, 25 Jahre. Er hat Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule Wiener Neustadt studiert und arbeitet nun im IT-Bereich einer großen Firma. Ihm macht es Freude, die fertigen Produkte zu bewerben und Verkaufsgespräche zu führen: „Die besten Argumente sind die Einzigartigkeit unserer Betonmöbel.“