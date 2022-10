„Meine Greißlerei“ bietet Gutes aus der Region

Regional, saisonal und nach Möglichkeit unverpackt: Das sind die Leitlinien, nach denen Gabriele Panzer ihre Produkte im Geschäft „Meine Greißlerei“ anbieten möchte.

Die 57-Jährige war in der Optik-Branche beschäftigt und hat die Chance ergriffen, sich selbstständig zu machen. „Schon als Kind hat es mir in einer Greißlerei gefallen, die Lebensmittel haben immer so gut geduftet, vor allem das Brot“, berichtet Gabriele Panzer.

Der Standort Hauptstraße 15, früher Schmiede, Tankstelle und Werkstatt, war länger leerstehend und bot sich als Geschäftslokal an. Mit Unterstützung durch Ehemann Wolfgang und durch Freunde wurde es revitalisiert, bekam neue Installationen, die Wände wurden mit Biofarbe gestrichen und die Einrichtung von der Chefin geschmackvoll zusammengestellt. 40 Prozent der Kosten wurden im Rahmen von LEADER (Programm für die Entwicklung des ländlichen Raumes) von der EU kofinanziert.

Die Produkte sind sorgfältig ausgewählt, Vorzug haben Erzeugnisse aus der Region. Die Palette umfasst alles, was im Alltag benötigt wird, von frischem Brot und Gebäck, Wurstwaren, Kümmelbraten und Leberkäse bis zu Gemüse, Obst, Fruchtsäften, Wein und Spirituosen. Die Vollmilch liefert Karl Krammer aus Wolfsthal, Joghurt und andere Milchprodukte kommen von NÖM.

„Ich versuche, natürliche, gesunde Lebensmittel ins Geschäft zu bringen“, sagt Panzer. Ein weiteres Anliegen: so viel wie möglich ohne Verpackung anzubieten. Salz, Linsen, Hirse, Haferflocken oder Reis (aus Gerasdorf) können die Kunden in mitgebrachte Behälter abfüllen: „Das erspart nicht nur das Verpackungsmaterial, man kann sich die Menge besorgen, die man wirklich braucht“.

Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 5 bis 9 und 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 7 bis 11 Uhr. „Das frühe Aufsperren ist gut angekommen, Arbeiter nehmen sich ihre Jause mit, ein anderer Kunde kommt vielleicht von der Nachtschicht“. „Meine Greißlerei“ ist auch als Treffpunkt gedacht, wo man gemütlich einen Kaffee trinken kann, die Sorten stammen aus Brasilien und Indien und wurden ebenfalls von der Chefin persönlich ausgesucht.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.