Glasfasernetz kommt nach Au

Vor einiger Zeit fand in der Kulturhalle ein Infoabend für alle Interessierten zum geplanten Glasfaserausbau statt. Zahlreiche Auerinnen und Auer informierten sich dabei über die Angebote und Möglichkeiten beim Anbieter A1 Telekom Austria AG. Dieser bietet laut eigenen Angaben „mit einer Länge von knapp 70.000 Kilometern das mit Abstand größte Glasfasernetz Österreichs“ und möchte nun auch die EinwohnerInnen von Au „hochwertigem Breitband-Internet“ versorgen und sämtliche Haushalte „mit Glasfaser bis ins Wohnzimmer“ anbinden. Noch in diesem Jahr soll mit dem Verlegen der dafür notwendigen Leitungen begonnen werden. Die Fertigstellung und somit die Anbindung an das Glasfasernetz ist für Ende 2024 geplant. Ab dann sollen alle GemeindebürgerInnen die Möglichkeit bekommen, „schnelles und stabiles Internet für Homeoffice, zum digitalen Lernen oder für Streaming und Gameing zur Verfügung zu haben“, freut sich Bürgermeisterin Reka Fekete (ÖVP). Noch bis Mitte Mai können alle interessierte BürgerInnen den Glasfaseranschluss vorab zu einem reduzierten Preis erwerben. Zusätzlich statten MitarbeiterInnen von A1 interessierten Haushalten persönliche Besuche ab, um individuelle Beratungen durchzuführen. Bürgermeisterin Fekete dazu: „Ich freue mich, dass die Technologie der Zukunft schon heuer in unserem Gemeindegebiet einziehen kann. In A1 haben wir einen bewährten, kompetenten und zuverlässigen Partner für dieses Projekt gefunden“ und ist überzeugt: „Mit dem Ausbau der A1 Glasfaser-Infrastruktur machen wir unsere Gemeinde auch für die nächsten Generationen zukunftssicher und lebenswert.“

