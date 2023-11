Vertreter des Bezirks Bruck besuchen neuen Botschafter in Bratislava

Jedes Jahr lädt die österreichische Botschaft in Bratislava anlässlich des österreichischen Nationalfeiertages zu einem Empfang. Eine Delegation aus dem Bezirk Bruck war heuer ebenfalls wieder eingeladen und stattete dem neuen Botschafter Johannes Wimmer einen Antrittsbesuch ab. „Wir überbrachten die Grüße und die guten Wünsche aus den an die Slowakei grenzenden österreichischen Gemeinden“, berichtet die Hainburger Stadträtin Michaela Gansterer-Zaminer (ÖVP). Der Delegation gehörten weiters Bezirkspolizeikommandantin Sabine Zentner, Bergs Bürgermeister Andreas Hammer (SPÖ), Edelstals Bürgermeister Gerald Hantig (ÖVP) und Harald Ladich (Wirtschaftsagentur Burgenland) an.

Johannes Wimmer war im September dieses Jahres zum Botschafter in der Slowakei bestellt worden. Er folgt Margit Bruck- Friedrich, die diese Funktion seit 2019 innehatte. Wimmer hatte von 1989 bis 1991 die Diplomatische Akademie absolviert und war zuletzt österreichischer Botschafter in der Türkei.