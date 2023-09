Enzersdorf: Finaler Schritt zu Österreichs größtem Logistik-Campus

„Ich habe das gestern noch einmal zur Sicherheit abgeklärt: Wenn alles fertig ist, wird der 'Industrial Campus Vienna East' hier in Enzersdorf mit rund 170.000 m² Lagerfläche der größte Logistikpark Österreichs sein“, berichtete Christian Vogt sichtlich stolz. Damit werde man etwa doppelt so groß werden, wie der bisherige Spitzenreiter mit rund 85.000 m². Der Österreich-Chef des Immobilienentwicklers „Deutsche Logistik Holding“ (DLH) hatte am Dienstag (12. September) zur Grundsteinlegung der finalen Halle am rund 30 Hektar großen Areal im Kreuzungsbereich B10 und B60 geladen. Im Zuge des Neubaus wird eine Zeitkapsel mit Bauplänen, Visitenkarten und anderen Gegenständen eingemauert.

Entstehen wird der rund 35.000 m² große Komplex „Alpha 2“ quasi mittendrin. Dafür musste das ehemalige Spinnerei-Gebäude weichen. Der außergewöhnlich umfangreiche Abriss läuft seit Anfang 2023 und ist so gut wie abgeschlossen. Vor allem die massiven Fundamente stellten die Baufirma „Goldbeck Rhomberg“ vor Herausforderung, wenngleich diese aufgrund eines vorangegangenen Gutachtens auch so erwartet wurde. Errichtet worden war das Gebäude Ende der 1980er-Jahre von einem japanischen Unternehmen, bei dem man allem Anschein nach großes Augenmerk auf die Standfestigkeit gelegt haben dürfte.

„Baustoffe, die wiederverwertbar waren, werden für den Neubau verwendet“, unterstrich Michael Schmid, Geschäftsführer des Generalunternehmers „Goldbeck Rhomberg“. Das passe auch zu der sich selbst auferlegten Nachhaltigkeitsstrategie der Firma, ergänzte er. Die Vorarlberger sind seit Anbeginn an der Seite der DLH und waren damit Teil der Umsetzung aller sieben Bauabschnitte. Anders als in den bestehenden Hallen wird „Alpha 2“ nicht mit Gas geheizt, sondern erhält eine Biomasse-Heizung. Bei der Beleuchtung setzt man auf LED, das Dach ist für eine Photovoltaik-Anlage ausgelegt.

Kritik begleitet Mega-Projekt seit Anbeginn

Die frühere TNS-Spinnerei ist übrigens der Grund dafür, dass das gesamte Areal seit Jahrzehnten als Betriebsgebiet gewidmet ist. Das Unternehmen stellte 1996 die Produktion ein und ließ den Komplex dann mehr als zehn Jahre ungenutzt. Lediglich Lagerflächen wurden vermietet. Mit Ernst Strobl, Inhaber der Logistik- und Lagerfirma „Cargoterminal“ kaufte die Liegenschaft schließlich im Sommer 2008. Knapp sechs Jahre später stellte Strobl Ausbaupläne vor, die aber nie realisiert wurden. Stattdessen veräußerte er das Areal an „Log4real“, die Vorgängerfirma der „DLH Real Estate Austria GmbH“.

Deren umfangreiche Expansionspläne, die nun Mitte 2024 ihr Ende finden werden, sorgten von Anfang an für Kritik. Vor allem die Nachbargemeinden sorgten sich um die Zunahme des Verkehrs durch das Mega-Logistikzentrum. An der Umsetzung ändert das allerdings nichts. Die grundsätzlichen Kritikpunkte bestehen zwar weiter und werden von Bürgerinitiativen und Projektgegner auch immer wieder vorgebracht. Dennoch waren sich die bei der Grundsteinlegung anwesenden Personen einig, dass der „Industrial Campus Vienna East“ eine Erfolgsgeschichte geworden ist.

Campus-Eigentümerin mit Entwicklung zufrieden

Das galt nicht nur für DLH-Geschäftsführer Christian Vogt, sondern auch für Malte-Maria Münchow von „Deka Immobilien“. Die deutsche Immobilien-Investmentfirma mit Sitz in Frankfurt ist Eigentümerin aller bereits fertiggestellten Hallen des Enzersdorfer Logistikcampus. Grund dafür ist das Konzept der DLH: Denn der Immobilienentwickler plant und errichtet die Halle, sucht mit Partnern die Mieter und verkauft schließlich die fertigen Objekte samt bestehenden Mietverträgen an Firmen wie „Deka“.

Münchow gab zu, dass er und seine Arbeitgeber dem Investment anfangs skeptisch gegenüber gestanden haben. Österreich sei ein „weißer Fleck“ auf der Firmenlandkarte gewesen. „Ich wurde ein zweites Mal 'angestubst' und wir sind das Risiko eingegangen“, betonte der Chef-Einkäufer und verwies auf die - letztlich erfolgreichen - Bemühungen Vogts „Deka“ als Partner zu gewinnen. „Es ist alles so aufgegangen wie geplant und wir haben großes Vertrauen in Christian Vogt und sein Team“, streute Münchow dem DLH-Team Rosen.

Die größte Freude mit der neuen Halle hat jedoch die künftiger Mieterin, die Baumarktkette „Hornbach“. Als Kundin der ersten Stunde ist man seit 2017 stetig gewachsen. Mit der rund 35.000 m² Halle „Alpha 2“ sieht sich Hornbach für den bestehenden und künftige Kapazitätsbedarf gerüstet - siehe unten: