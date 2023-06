„Haydn und die Jazz“ in Rohrau

Während seiner Englandaufenthalte und in späteren Jahren bearbeitete Joseph Haydn mit Freude und Begeisterung über 400 schottischerund walisische Melodien. Diese Werke, vor allem zu Texten des schottischen Nationaldichters Robert Burns, haben wesentlich zu Haydns ungeheurer Popularität in Großbritannien beigetragen.

Ein Ensemble mit dem Schauspieler Cornelius Obonya und den Musikern Peter Havlicek (Kontragitarre), Bertl Mayer ( Mundharmonika), Nikolai Tunkowitsch (Violine) und Peter Rosmanith (Perkussion) stellte eine Auswahl dieser Lieder – in den Mundartübersetzungen von Dieter Berdel – am Sonntag im Haydnhaus vor. Havlicek formte die Lieder ausgehend vom Haydn-Sound der Klassik in die Klangwelt des Wiener Jazz um. Daraus leitet sich auch der Titel „Haydn und die Jazz“ ab, weil es früher in den 50ern „die Jazzmusik“ hieß. Von Havlicek stammt das Konzept des Abends.

Vermittler zwischen Burns und haydn war der schottische Verleger George Thomson. Er hatte beide zu beiden Künstlern keinen persönlichen Kontakt, führte aber einen regen Briefwechsel. Thomson war der Herausgeber einer Sammlung von Schottischen Volksmelodien, die von bekannten Komponisten der Zeit wie eben Joseph Haydn oder dessen Schüler Ignaz Joseph Pelyel gesetzt worden waren. Die vier Bände zählen zu den wichtigsten Dokumenten der Vielfalt der schottischen, walisischen und irischen Poesie des 18. Jahrhunderts.

Dass sowohl Haydn als auch Burns auch heute noch überaus populär sind, zeigte sich am Sonntag: nachdem das erste Konzert rasch ausgebucht war, wurde kurzfristig ein zweiter Termin am Nachmittag eingeschoben, der ebenfalls für ein volles Haydnhaus sorgte. Gabriele Preisinger, die Geschäftsführerin von Römerland Carnuntum, begrüßte die Gäste und ehrte Otto Havelka, den ehemaligen „Kultur“-Mitarbeiter der Brucker NÖN.