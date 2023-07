Höflein: Gemeinde hat Bebauung mit strengen Regeln fest im Griff

Schon vor vier Jahren hat Höflein relativ viel Geld in einen neuen Bebauungsplan investiert. Die Bebauungsregeln in Höflein sind relativ streng. Das bekommt aktuell die 1A Holding aus Neulengbach zu spüren.

Die Holding hat einen Großteil des Grundstücks mit Hallen von Hannes und Doris Zwickelstorfer in der Vohburgerstraße gekauft, um dort - laut Infos der Gemeinde - ein Wohnprojekt mit mehreren Wohneinheiten zu entwickeln.

Was genau angesichts der Bebauungsvorschriften realisiert werden kann oder soll und wie weit die Pläne gediehen sind, konnte die NÖN bis Redaktionsschluss nicht in Erfahrung bringen. Die zuständigen Eigentümer der Holding waren aufgrund der Urlaubszeit nicht erreichbar. Anfragen blieben unbeantwortet. Laut Hörensagen können nicht so viele Wohneinheiten wie geplant realisiert werden, sodass die Holding angeblich wieder daran denkt, das Grundstück zu verkaufen.

Dort wo einst der Winzerbetrieb der Familie Zwickelstorfer stand zeigt sich nun ein Grundstück, auf dem mehrere Wohneinheiten realisiert werden sollen. Derartige große, lange Grundstüce gibt es im Bereich Gartengasse/Vohburgerstraße mehrere. Foto: Kerstin Schäfer-Zimmermann

Fakt ist aber, dass dieser Grundstückserwerb Bürgermeister Otto Auer zu folgender Überlegung veranlasste: „Wir wollen eine sanfte und vor allem für die Infrastruktur passende und schonende Entwicklung des Dorfs. Der Dorfcharakter soll erhalten werden. Ein Dorf im Dorf wollen wir nicht. Daher haben wir uns den Bebauungsplan geleistet, um das zu gewährleisten.“

Auer will aber noch einen Schritt weitergehen: Aufgrund der Tatsache, dass viele bäuerlichen Betriebe den Betrieb einstellen, weil die nächste Generation zB. diese nicht weiterführen wird, stehen künftig Flächen zum Verkauf. Diese beabsichtigt die Gemeinde nach Möglichkeit selbst zu kaufen, zu erschließen und weiterzugeben. „Wir können uns den Ankauf aufgrund der Erträge aus der Windkraft leisten. So wollen wir Bauplätze für nächste Generationen schaffen und vergeben. Und zwar so, dass es mit der Infrastruktur wie Schule, Kindergarten, Kanal, etc. verträglich ist.“, so Auer.

Man sage schon ja zum Wachstum der Gemeinde, der müsse aber kontrolliert erfolgen. „Kosten und Auslastung der Infrastruktur müssen für die Gemeinde planbar bleiben. Darauf zu achten, ist meine Pflicht als Bürgermeister“, so Auer.

Im Gemeinderat ist man mit dieser Vorgehensweise einverstanden.