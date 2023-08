Alarm: Waldsterben im Mannersdorfer Naturpark „Wüste“

BesucherInnen des malerischen Naturparks zeigen sich dramatische Szenen - fast die Hälfte aller Bäume sind verdorrt und somit nicht mehr zu retten. Auf den rund 270 Hektar Mischwald, die in kleinere und größere Gebiete verteilt sind und von Hof am Leithaberge bis Sommerein reichen, hat der Klimawandel bereits deutliche Spuren hinterlassen. „Seit fünf Jahren ist es besonders schlimm geworden“, berichtet Josef Küschitz, Leiter des Bauhofs in Mannersdorf, „wenig Niederschlag und langanhaltende Trockenperioden machen es fast unmöglich, dieser Misere entgegenzuwirken. „Bei starkem Wind werden die toten Bäume einfach umgerissen und fallen um wie Streichhölzer.“ Was von Seiten der forstwirtschaftlichen Mitarbeiter unternommen werden kann, ist eine sogenannte „Überschirmung“. Dabei werden im Umkreis von 10 bis 15 Metern um gesunde Bäume herum alle weiteren gefällt, um die Lebensbedingungen der verbleibenden Bäume zu verbessern.

Doch auch diese Maßnahmen fruchten nicht immer, denn zu zu den immer schlechter werdenden klimatischen Bedingungen gesellen sich weitere Probleme: So sind etwa die Föhren zusätzlich von Borkenkäfern und einem Pilz befallen, der ihre Wurzeln faulen lässt. Selbiges gilt im Übrigen auch für die großen Eschenbestände im ganzen Leithagebirge.

Im „kleinen Wald Kirchberg“ hinter dem Kalkofen Baxa sind bereits 80 Prozent der Eschen, Föhren und Kirschen abgestorben und das, obwohl Letztere eigentlich besonders trockenheitsresistent sind. „Dagegen ist man machtlos und man kann nichts unternehmen, um den Bäumen zu helfen“, zeigt sich Küschitz verzweifelt und erklärt weiters: „Bei gutem Lichteinfall sind aus der Entfernung, wenn man zum Beispiel von Wasenbruck nach Mannersdorf fährt, große braune Flecken im sonst grünen Wald zu sehen, das sind alles tote Bäume.“

Für Umweltstadtrat Wilfried Duchkowitsch (LIM) ist „es eine der größten Herausforderungen der Zukunft, die Wälder klimafit zu machen, was sicherlich noch öfters Thema im Gemeinderat sein wird.“