Während im Kampf gegen das Coronavirus derzeit vor allem sogenannte Cluster rund um Freikirchen und Schlachthöfe im Brennpunkt stehen, kehrt das Virus quasi tröpfchenweise auch in die Region zurück.

In Bruckneudorf wurden zuletzt drei Neuinfektionen registriert, wie SP-Bürgermeister Gerhard Dreiszker gegenüber der NÖN bestätigte. Die drei Infizierten sollen Mitglieder einer Familie sein, die sich nun in Quarantäne befindet.

An einer Geburtstagsfeier in einem Brucker Lokal nahm ein Gast aus Gänserndorf teil, der ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet wurde. Nachfolgende Tests beim Personal des Lokals, in dem die Feier stattgefunden hat, fielen allerdings negativ aus. „Wir sind in der Region bisher gut davongekommen“, sagt Bürgermeister Dreiszker, „aber es ist noch lange nicht vorbei.“