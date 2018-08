Mit 1. Septmber startet die Ecoduna mit ihrer nächsten Kapitalerhöhung. Nach der Inbetriebnahme der Produktionsanlage im März ist die Kapazitätserweiterung wie geplant der nächste Schritt. „Zwar ist man im Rumpfjahr 2018 noch nicht in der Gewinnzone, die laufenden Kundengespräche decken aber weit mehr Tonnagen ab als unsere potenzielle Jahresproduktion ermöglicht“, erläutert Ecoduna-CEO Johann Karmel.

In der neuerrichteten Anlage werden in einem ganzjährigen Produktionsbetrieb mit 27 Mitarbeitern auf einem Hektar bis zu 100 Tonnen Biomasse pro Jahr produziert. Geplant ist nun der weitere Ausbau der Kapazitäten auf drei Hektar. Damit soll ein Biomasseertrag von bis zu 300 Tonnen erreicht werden. Ecoduna will im Endausbau mehr als 50 Mitarbeitern qualifizierte Arbeitsplätze bieten.

