Auf die NÖN-Familie ist Verlass

In Zeiten wie diesen sind die guten Nachrichten leider eine Seltenheit. Der Krieg in der Ukraine, die enorme Teuerungswelle und der eine oder andere Politik-Skandal dominierten zuletzt die Schlagzeilen. Umso mehr sticht eine Meldung diese Woche besonders hervor. Die Niederösterreichischen Nachrichten durften vor wenigen Tagen dank ihrer hilfsbereiten Leserfamilie die Rekord-Spendensumme von 313.597,86 Euro an „Licht ins Dunkel“ übergeben (siehe auch Landesteil in dieser Ausgabe).

Damit wurde nicht nur das Rekordergebnis aus dem Vorjahr um weitere 50.000 Euro getoppt. Die NÖN ist auch der größte Spender an „Licht ins Dunkel“ in Niederösterreich und liegt österreichweit in dieser Rangliste am vierten Platz.

Gerade in schwierigen Zeiten, in denen jeder aufs Geld schauen muss, ist dieses Ergebnis nicht nur ein großartiges Zeichen der Solidarität, sondern auch ein Beweis dafür, dass die NÖN-Familie zusammenhält. In Niederösterreich ist das „Miteinander“ mehr als ein politisches Schlagwort – es wird tatsächlich gelebt.

Ebenso spricht dieses Ergebnis für das große Vertrauen der Leserinnen und Leser in „ihre“ NÖN. Denn wir stehen dafür, dass das Geld direkt bei den Hilfsbedürftigen ankommt. Eines unserer Erfolgsgeheimnisse bei der „Licht ins Dunkel“-Aktion ist, dass wir in allen vier Vierteln des Landes sowie im Zentralraum zumindest jeweils ein Projekt – heuer waren es insgesamt sieben – unterstützen. Und diese Nähe, die wir als NÖN täglich leben, stärkt das Vertrauen und bringt die Glaubwürdigkeit.

Für dieses Vertrauen und Ihre Hilfsbereitschaft möchten wir Ihnen herzlich danken. Jeder einzelne von Ihnen ist ein Teil dieses großartigen Erfolges. Und schon jetzt möchten wir Sie einladen, uns auch im kommenden Jahr wieder zu unterstützen. Denn dann feiert „Licht ins Dunkel“ das 50-jährige Jubiläum. Und wir haben bereits zugesichert, dass sich das Hilfsprojekt wieder auf die NÖN-Familie verlassen kann.

Die Chefredakteure

