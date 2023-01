Klein-Neusiedl wird ab März zum Varieté-Mekka

Werbung

Eröffnet wird am 3. März. Als Betreiber fungieren Seraina und Marc Dorffner. Das Duo will laut einer Aussendung das in Österreich kaum verbreitete Genre Varieté etablieren. Pro Jahr sind drei Eigenproduktionen geplant.

Als erste Premiere steht "Ein * Motel" auf dem Programm. Neben Varieté soll auch Kabarett mit u.a. Omar Sarsam, Gunkel, Christoph Fritz, Malaria, "Maddin" Schneider, Marco Pogo und Thomas Maurer geboten werden. Im April ist das erste Konzert mit der österreichischen Popband "Alle Achtung" geplant.

Seraina und Marc Dorffner sind der Aussendung zufolge viele Jahre lang als Artisten mit verschiedenen Zirkussen um die Welt gezogen und vor allem in Deutschland aufgetreten, "wo Varieté als Kunstgattung schon lange bekannt und beliebt ist. In Österreich ist das noch nicht der Fall", meint der männliche Part. "Oftmals wird hierzulande mit Varieté immer noch etwas Schmuddeliges in Verbindung gebracht oder man kann es nicht richtig einordnen. Das möchten wir ändern und anspruchsvolles Varieté in der Papierfabrik dauerhaft anbieten." Als Veranstaltungsort wurde das ehemalige Fabrikationsgebäude komplett neu renoviert.

Informationen zum Programm und Tickets unter www.papierfabrik-variete.com

