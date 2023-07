Mittelschule Hainburg: Abschiedsfest für Direktorin Bettina Schön

Die Mittelschule Hainburg verabschiedete sich von Direktorin Bettina Schön, die im Oktober ihren Ruhestand antreten wird. Die Kolleginnen, Kollegen und zahlreiche Gäste, darunter Schulqualitätsmanagerin Elke Wimmer, Hainburgs Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP) und Schöns Vorgängerin als Direktorin, Rositta Köpplinger, feierten gemeinsam mit der Schulleiterin.

„Viele Jahre bedeuteten viel Arbeit, du hast immer gute Lösungen gefunden und die Schüler in den Mittelpunkt gestellt“, würdigte Wimmer das Wirken Schöns. Auch in der Personalvertretung habe man immer gut zusammengearbeitet. „Du wirst am 1. Oktober das Haus geordnet übergeben, und hast dann Zeit für dich und deine Familie, fülle den Tag mit Dingen, die dir gut tun“, so Wimmer. „Es ist ein Tag der Freude, aber ich sehe das auch mit einem weinenden Auge, ich werde dich in der Personalvertretung sicher vermissen“, meinte auch Peter Zemann, Direktor der Polytechnischen Schule und Vorsitzender der Lehrervertreter des Bezirks. Die Schülerinnen und Schüler hatten einige Musikstücke vorbereitet und überreichten ihre Direktorin selbstgemachte Geschenke.

Bettina Schön begann ihrer schulische Laufbahn 1980 als Lehrerin in St. Peter in der Au (Bezirk Amstetten). Ihre Fächer waren Bildernische Erziehung und Mathematik. Im Jahr 1989 kam sie an die Mittelschule Hainburg. 2004 wurde sie Hauptschuloberlehrerin und Diplompädagogin und 2018 zunächst interimistisch, dann fix zur Schulleiterin bestellt. Vor allem die Zeit der Pandemie war eine große Herausforderung. „Du hast Schule gelebt und stets nach einem respektvollen Umgang mit den Kolleginnen und Kollegen gestrebt“, charakterisierte Lehrerkollegin Lisa Holkovic in einem Gedicht das Wirken Schöns.