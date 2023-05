Hainburg/Donau: Gold und Silber für verdiente Feuerwehrmitglieder

Die Feuerwehr Hainburg/Donau lud am Freitag zum Ehrungsabend ins Feuerwehrhaus. Elf Kameraden erhielten das Ehrenzeichen der Stadt Hainburg/Donau: Gerhard Homola, Thomas Hahn, Mark Rieder und Helmut Serejch in Silber, Johannes Kammlander, Josef Wiesinger, Gerhard Rieder, Erich Pluhar, Herbert Schmid, Gerhard Gruber und Karl Appel in Gold. Der Gemeinderatsbeschluss zur Verleihung war einstimmig ausgefallen. „Wir würdigen damit den Einsatz für die Zivilgesellschaft“, kommentierte Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP). Manche Feuerwehrmitglieder seien schon Jahrzehnte engagiert und hätten während zwei Drittel ihres Lebens viel von ihrer Freizeit aufgewendet, um Mitbürgern zu helfen. „Da kann man nur den Hut davor ziehen, ohne Freiwillige wäre unser Feuerwehr-System nicht aufrechtzuerhalten“, so Schmid.

Die Feuerwehr ihrerseits ehrte zwei Persönlichkeiten. Zum einen erhielt die Hainburger Rot-Kreuz-Leiterin Maria Neykoff das Verdienstzeichen des Landesfeuerwehrverbandes dritter Klasse, weiters wurde dem langjährigen Unterstützer der Feuerwehr, UNIQA-Vorstandsmitglied Kurt Svoboda, die Florianiplakette verliehen.

