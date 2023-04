Raiffeisenbank Bruck-Carnuntum feiert 125-jähriges Bestehen

Es war ein würdiges Fest, das vergangenen Donnerstag in der Limeshalle in Höflein, anlässlich des denkwürdigen Jubiläums stattfand. Unter den zahlreichen Gästen befanden sich auch etliche Geladene aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Kirche. Durch den feierlichen Abend führte Mari Lang, ORF Moderatorin und Journalistin. Den Beginn stellte die Präsentation eines Kurzfilms über die Gründungsgeschichte der Raiffeisengenossenschaften durch Friedrich Wilhelm Heinrich Raiffeisen, einem deutschen Sozialreformer und Kommunalbeamten. Der Bogen wurde dabei vom ersten, 1886 in Mühldorf bei Spitz an der Donau, gegründeten Darlehenskassen-Verein bis hin zur Fusion der Institute von Bruck an der Leitha und Carnuntum im Jahr 2004 gespannt. Erwin Hameseder, in seiner Funktion als Obmann und Generalanwalt des Österreichischen Raiffeisenverbandes, schloss sich in seiner Rede dem ursprünglichen Gründungsgedanken an und betonte, dass „Raiffeisen für Vertrauen und Sicherheit steht- geboren aus der Idee, etwas gegen die Wucherzinsen tun zu müssen.“ dabei spannte er den Bogen der Erzählung weiter über die „wichtige Rolle nach den beiden Weltkriegen“ bis hin zur „heutigen Alternative der Raiffeisengenossenschaften zur Globalisierung mit der Betonung auf „dezentralisierte Resilienz für die Regionen“ und „damit verbundene Rückbesinnung auf alte Werte.“ Obmann Harald Eisterer erwähnte stolz die Grundpfeiler des Unternehmens, die auf „Regionalität, Subsidiarität und Solidarität“ beruhen. Zudem zeigte er sich zuversichtlich, dass „es uns auch noch die nächsten 125 Jahre gibt“, denn „der Genossenschaftsgedanke kann selbstständig und unabhängig einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft leisten.“ Das moderne Gesicht der Raiffeisenverbände zeigte sich durch die junge Vorständin Julia Glock, die großen Wert darauflegt „gegen Sterotype auftreten zu wollen“- „dass das Bankgeschäft nicht nur aus 50-jährigen Anzugträgern bestehen muss.“ Zudem betont sie die „Wichtigkeit der Diversität und Vielfalt bei uns im Unternehmen“ und möchte gleichzeitig andere junge Menschen dazu ermutigen, sich ehrenamtlich zu engagieren, denn „man wachse mit der Zeit in die Aufgaben hinein.“ Direktor der Geschäftsstelle Bruck-Carnuntum, Bernd Troant, bezieht sich in seiner Rede auf die zunehmende „Digitalisierung bzw. digitale Nähe“ des Unternehmens, betont jedoch im gleichen Atemzug „die Momente, in denen das persönliche Gespräch mit einem/einer KundenbetreuerIn immer noch sehr wichtig ist, bei der Finanzierung des ersten Eigenheims etwa, da das Vertrauen zwischen KundIn und BetreuerIn nach wie vor sehr wichtig ist.“ Für „die Nummer eins im Bezirk beim Grad der Automatisierung“ drückt Direktor Boris Hudec-Widauer „allen MitarbeiterInnen seinen Stolz und Dankbarkeit aus.“ Ehrengast, ehemaliger Vizekanzler und nunmehriger Obmann des Raiffeisenrevisionsverbandes, Josef Pröll, zeigt sich sichtlich stolz über die erfolgreiche Geschichte des Unternehmens und im Speziellen über die Filiale Bruck-Carnuntum: „Ich freue mich sehr heute hier zu sein. Die Beständigkeit in wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht zeugt von klaren Signalen, Krisen durchtauchen zu können. Der Glaube an eine tolle Zukunft ist das Signal des heutigen Abends. Es ist ein Fest des Optimismus und der Krisenbewältigung.“ Ein Fest war es in der Tat, begleitet von der Band „Golden Sound“, die bis in die späten Abendstunden die Feierlaune der Gäste untermalten.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.