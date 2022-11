Berger Musiker mit „Daham“ im Finale

Die zwölf Finalisten des Wettbewerbs „Dein Lied für Niederösterreich“ stehen fest. Sie wurden in einem Live-Casting im Seminar- und Ausbildungszentrum Atzenbrugg von einer Jury ausgewählt und kommen damit zur Finalshow am 9. November in St. Pölten. Unter den Top-12 ist Georg Neumann aka „Scheorg“ aus Berg.

Er hat die Jury mit seinem Lied „Daham“ beeindruckt. „In meinem Bezirk fühle ich mich wohl, ich wollte mit dem Song ausdrücken, was es für mich bedeutet, in Niederösterreich zu wohnen“, erklärt der Liedermacher.

Neumann stammt aus einer musikalischen Familie und begann bereits mit vier Jahren Klavier zu spielen. Mit elf Jahren erlernte er Schlagzeug, mit 15 Jahren Gitarre, bis heute seine große Leidenschaft. Unterrichtet wurde er von seinem Vater und musikalischen Mentor. Georg Neumann schreibt und komponiert seine eigene Musik, die sich zwischen den Genres bewegt und von Rock bis Pop viele Facetten zeigt.

Das Finale findet am Mittwoch, dem 9. November, ab 19 Uhr im ORF-Landesstudio in St. Pölten vor geladenem Publikum und einer Jury statt. Auf die drei Top-Platzierten warten dann 1.000 Euro (Platz 3), 2.000 Euro (Platz 2) und 3.000 (Platz 1) – das Gewinnerlied soll außerdem in einem professionellen Tonstudio aufgenommen werden.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.