Brucker Bikeshop holt Gassenfest nach

Eigentlich wollte „SteWe‘s Bikeshop“ in der Kirchengasse schon Mitte April sein einjähriges Bestehen mit einem großen Gassenfest feiern. Das Wetter machte Werner Steindls Rad-Fachgeschäft jedoch einen Strich durch die Rechnung und es musste kurzfristig alles verschoben werden. Nun soll das Fest am Freitag, 5. Mai, nachgeholt werden. Von 10 bis 22 Uhr wird es in der Kirchengasse die geplante Hausmesse geben. Zusätzlich soll auch lokalen Vereinen eine Bühne geboten werden. Zur Stärkung werden Heurigenschmankerl von der Firma Purkarthofer aus Stixneusiedl geboten. Ab 18 Uhr gibt es Musik von der Band „Die Essigschurkal“.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.