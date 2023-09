Pfarre Bruck feiert „Tag der Nächstenliebe“

Anlässlich des internationalen Tages der Nächstenliebe, der in Gedenken an Mutter Teresa am 5. September begangen wird, hatte die Pfarre Bruck am Sonntag Vertreterinnen und Vertreter der Blaulicht- und Hilfsorganisationen zu einem feierlichen Gottesdienst in die Stadtpfarrkirche eingeladen. Unter dem Motto"Da für Dich!" würdigte Pfarrer Erich Waclawski das Engagement für die Mitmenschen. Gekommen waren Abordnungen der Feuerwehr Bruck, des Roten Kreuzes, der Bezirkspolizei und des Bundesheeres, ebenfalls dabei waren das Marienheim, das IBZ Bruck, das Hilfswerk, die Volkshilfe, die Caritas und die Lebenshilfe. Auch „Unser Bruck hilft“, die Pfadfinder, Pro Juventute und die Katholischen Jungschar waren der Einladung nachgekommen. Vor der Messe hatten sich die Organisationen auf dem Platz vor der Kirche präsentiert, zu sehen waren unter anderem Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr und der Polizei. Bei der anschließenden Agape nutzten die Vertreter der Organisationen die Möglichkeit, mit den Kirchenbesuchern über ihre Tätigkeit zu plaudern.