Feuerwehren räumen an der Donau auf

In den letzten Tagen waren im Bezirk zahlreiche Klumpen aus Öl-, Fäkal- und Fettresten und weiterem Unrat angeschwemmt worden (die NÖN berichtete). Die Bezirkshauptmannschaft Bruck hat daraufhin der Wasserstraßengesellschaft viadonau den wasserrechtlichen Auftrag gegeben, die grauen Brocken zu beseitigen.

„Am Freitag wurden die Entfernungsmaßnahmen vom Wasser aus seitens der viadonau als Eigentümervertreterin der Republik Österreich mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehren und auch einem Vertreter des Nationalparks durchgeführt“ erklärt Bezirkshauptmann Peter Suchanek. Auch im Donaukanal hätten bereits die Entfernungsarbeiten begonnen. Die Ursache der Verschmutzung sei nach wie vor unbekannt, liege aber nicht im Bezirk.

Kräfte der Feuerwehr säuberten beide Uferseiten vom Kraftwerk Freudenau bis zur Staatsgrenze. Unterstützt wurden die Feuerwehrmitglieder von Fischamends Umweltgemeinderat Tobias Leister (Liste RAM). Mit Booten und Zillen wurde das verschmutzte Gebiet abgesucht und die Klumpen unter Eigenschutz mit Masken und Handschuhen eingesammelt und an den Übergabestationen in Bad Deutsch-Altenburg und Orth/Donau abgegeben. Diese werden nun zur fachgerechten Entsorgung in die Kläranlage nach Wien abtransportiert.

Alarmpläne für Umwelteinsätze funktionierten

„Wichtig war die gute Zusammenarbeit zwischen den Bezirken und den Behörden. Ebenfalls konnten unsere Einsatzkräfte zeigen, dass wir für jeden Einsatz ausgerüstet und ausgebildet sind. In den letzten Jahren wurden genau für solche Einsätze die Alarmpläne angepasst und es hat sich gezeigt, dass sie funktionieren.“, betonte Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Edlinger. Edlinger danke den eingesetzten Teams der Feuerwehren Mannswörth, Fischamend, Haslau/Donau, Wildungsmauer und Hainburg/Donau.