Übung: Brand im neuen Kindergarten

Im neuen Kindergarten in der Oppitzgasse fand die diesjährige Abschlussübung statt. Der Kindergarten, zum Teil in der ehemaligen Wasserkaserne, zum Teil in einem Zubau untergebracht, war erst vor Kurzem eröffnet worden. Angenommen wurde, dass es zu einem Brandausbruch im Inneren des Objektes gekommen wäre. Mehrere Kinder würden vermisst werden. Wegen der starken Rauchentwicklung mussten Atemschutztrupps die Vermissten suchen und anschließend retten. Mehrere Kinder wurden über die Drehleiter aus der Gefahrenzone gebracht.

„Unsere Gemeindeführung, an der Spitze Bürgermeister Helmut Schmid, konnte sich ein Bild über unseren Ausbildungsstatus machen“, berichtet die Feuerwehr und es sei auch durch die Beobachter bestätigt worden, dass „unsere Feuerwehrmitglieder eine hochqualitative Ausbildung genießen“. Weiters konnten sich auch die Reservisten von der Mannschaft und ihrem Können überzeugen. Die Zusammenarbeit bei der Vorbereitung und der Übung mit Kindergartenleiterin Claudia Woratschek sowie der Privatstiftung der Sparkasse Hainburg, welche die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt hatten, verlief hervorragend.