Schüler der MS Hainburg/Donau informieren sich über Bauwirtschaft

Die vierten Klassen der Mittelschule Hainburg/Donau unternahmen gemeinsam mit ihren Lehrern Oliver Mindler, Michael Pauer und Sabine Dölzer einen Ausflug zum Standort der Firma Porr nach Parndorf. Das Bauunternehmen mit Zentrale in Wien ist eines der größten in Österreich und in allen Bereichen des Bauwesens tätig, vom Hoch-und Tiefbau bis zur Umwelttechnik. Bei einem „Schnuppertag“ hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, an insgesamt 16 Stationen verschiedene Lehrberufe näher kennenzulernen.

Die Schülerinnen und Schüler versuchten sich an den verschiedenen Tätigkeiten rund um den Bau wie Mauern, Pflastern, der Verlegung von Kanalrohren, Baggerfahren oder Drohnenfliegen, und erfuhren von Lehrlingen, die im Unternehmen ausgebildet werden, Näheres über die Arbeit auf einer Baustelle.

So konnten sie sich vor Ort einen umfassenden Überblick verschaffen und Fragen direkt an die Profis stellen. „Uns ist es sehr wichtig, dass sich die Schülerinnen und Schüler früh in den unterschiedlichsten Berufsfacetten ausprobieren können und somit ein breitgefächertes Angebot erhalten“, erklärt Direktorin Bettina Schön. Dieser „Schnuppertag“ sei eine tolle Möglichkeit gewesen, um die Job-und Karrieremöglichkeiten dieser technischen beziehungsweise handwerklichen Berufe kennenzulernen.

